İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Emeklilerimiz İzmir'i Keşfediyor' gezi programının yeni dönemi başladı. İlk buluşma kapsamında Balçova'da İzmir Deniz Müzesi ve hortikürtürel bahçe gezileri gerçekleştirildi. Geziye katılan emekliler organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaşadıkları ekonomik sorunlar nedeniyle sosyal hayata katılmakta zorlanan emeklilerin yanında olmaya devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen 'Emekli Destekleri' programı kapsamında oluşturulan yeni gezi takvimi başladı. İlk olarak Balçova İnciraltı'nda düzenlenen İzmir Deniz Müzesi ve hortikürtürel bahçe gezilerine katılan İzmirli emekliler keyifli bir gün geçirdi.

'SONRAKİ PROGRAMLARA DA KATILACAĞIM'

Geziye ilk defa katıldığını belirten Latife Özoran, 'İzmirli olmama rağmen gemiyi ilk defa gördüm. Çok beğendim, duygulandım. Askerlerin nasıl zor şartlarda yaşadığını gördük. Allah onlara kolaylık versin. İçerisi beni sarstı. Bundan sonraki programlara da katılmak isterim' dedi.

İzmirli Gülay Berberoğlu ise 'Çok beğendik, duygulandık. Her şey çok güzel. Kutluyoruz belediyemizi bu hizmetleri verdiği için. İlk defa katılıyorum, devamını bekliyoruz. Bundan sonra daha çok katılacağım. Herkese sevgiler' diye konuştu.

'GÖRMEDİĞİMİZ YERLERİ GÖRMEKTEN MUTLUYUM'

Gezilere ikinci kez katıldığını aktaran Aynur Dağtaş da, 'Böyle güzel bir faaliyetin içinde bulunmaktan ve arkadaşlarla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. İzmirliyiz ama İzmir'in görmediğimiz yerlerini görmekten dolayı mutluyum. Bu yüzden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne müteşekkirim' açıklamasında bulundu. Raziye Kesmen ise, 'Duygulandık. Bilmediğimiz şeyleri öğrendik. Bitkiler ve ata tohumlarıyla ilgili bilgi aldık' dedi.

'ÇOK MEMNUNUZ'

Geziye katılanlardan Güler Enyüce de, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz, bize böyle bir imkan sağladığı için. Önce tarihimizle iç içe olduk şimdi de ata tohumuyla ilgili bilgi alacağız. Gezilerin devamını dileriz, başrolde katılacağız hemen' diye konuştu.

Emekli Necmiye Kalay, 'Çok memnunuz. Buralara geldik, mutluyuz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden de memnunuz' dedi. Kasım Kalay da, 'Müzeyi gezdim. Çok güzeldi, gurur duydum, memnun oldum. Kelimeyle ifade edilmiyor. Böyle gezmek benim için mutluluk. Doğayı da çok seviyorum. Geziyi çok beğendim' ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ PROGRAMLA EMEKLİLERİN SOSYALLEŞMESİ SAĞLANIYOR

İzmir'de yaşayan emekliler, bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden ya da Danışma ve Dayanışma Noktaları aracılığıyla başvuru yaparak ücretsiz gezi programına katılabiliyor. Program kapsamında kent merkezindeki noktaların yanı sıra Tire, Bergama, Bayındır, Ödemiş, Selçuk, Menderes, Aliağa, Seferihisar gibi merkezlere kültürel geziler düzenleniyor.