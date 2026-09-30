Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başlattığı ilçedeki her kesimi kapsayan 'Gönül Köprüsü' buluşmaları aralıksız sürüyor.

KAYSERİ (İGFA) - Emekliler ve 65 yaş üstü çınarlarla başlayan uygulama şimdi de engelli vatandaşlarla devam ediyor. Sosyal hizmet uzmanları tarafından gerçekleştirilen hane ziyaretlerinde hem sohbet ediliyor hem de ihtiyaçları tespit edilip çözüm yolları aranıyor.

Toplumun tüm kesimlerini ve ihtiyaçlarını gözeterek hareket eden Sosyal Hizmet ekipleri, en uzak kırsal mahalleden ilçe merkezine kadar gitmedik ev, çalmadık kapı bırakmıyor. Ziyaretlerde engelli vatandaşlar ve aileleriyle içten sohbetler edilerek hal ve hatırları soruluyor.

Gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde vatandaşların sosyal, medikal ve günlük yaşamlarına dair talepleri detaylıca dinlenerek kayıt altına alınıyor. Elde edilen bilgiler doğrultusunda gerekli destek süreçleri hızlıca planlanarak hayata geçiriliyor.

HEDEF TALAS'IN TAMAMI

Çalışmaların temel hedefinin Talas'ta kapısı çalınmamış tek bir vatandaş bırakmamak olduğunu belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gönül belediyeciliğinin hizmet anlayışlarının merkezinde yer aldığını ifade ederek, 'Vatandaşlarımızın sadece taleplerini dinleyen değil, onların gönüllerine dokunan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. 180 bine yaklaşan nüfusumuzun her kesimine ulaşarak ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, çözümlerimizi hızla hayata geçiriyoruz. Emekli hemşehrilerimiz ve 65 yaş üstü büyüklerimizle başladığımız uygulama engelli kardeşlerimizle devam ediyor. Onları evlerinde ziyaret ediyor, aileleriyle birlikte hem sohbet ediyor hem de ihtiyaçlarını karşılama yönünde adımlar atıyoruz' dedi.

HANE SAKİNLERİ MEMNUN

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise belediye ekiplerinin kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, 'Allah, başkanımızdan ve ekibinden razı olsun. Bu ziyaretle bizleri çok memnun ettiler. Kendi içimize kapanıp kalmışken evimize gelmeleri, hal hatır sorup ihtiyaçlarımızı karşılamaları bizleri çok sevindirdi. Çok mutlu olduk' diye konuştu.