Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde hizmet veren Hayvanat Bahçesi, 2026 yılında 11 farklı türde dünyaya gelen 59 yavruyla büyümeye devam ediyor. 134 türde yaklaşık 1.600 hayvana ev sahipliği yapan tesiste yeni doğan yavruların sağlık takipleri ve koruyucu hekimlik uygulamaları veteriner hekimler tarafından titizlikle sürdürülüyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde hizmet veren Hayvanat Bahçesi, 2026 yılında dünyaya gelen 59 yavru hayvanla ziyaretçilerine hem doğal yaşamın zenginliğini hem de koruma odaklı belediyecilik anlayışını yakından görme fırsatı sunuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyonuyla hizmet veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 134 farklı türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yaparken, hayvan refahı ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

2026 yılı içerisinde hayvanat bahçesinde 1 lama, 4 ala geyik, 13 Kamerun koyunu, 22 cüce keçi, 8 tiftik keçisi, 2 Merinos koyunu, 1 ceylan, 1 wallaby kangurusu, 1 boz ayı, 4 vervet maymunu ve 2 babun dünyaya geldi. Böylece toplam 59 yavru hayvan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ailesine katıldı.

Hayvan Sağlığı Öncelikli Hizmet Anlayışı

Hayvanat bahçesinde bulunan tüm hayvanların sağlık durumları alanında uzman veteriner hekimler tarafından titizlikle takip edilirken, periyodik sağlık kontrolleri ve koruyucu hekimlik uygulamaları kapsamında gerekli aşıları da düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Yavruların gelişim süreçleri de uzman ekipler tarafından yakından izlenerek sağlıklı bir yaşam sürmeleri için gerekli tüm bakım ve beslenme çalışmaları özenle yürütülüyor.

Doğal yaşamı koruma, biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması ve çevre bilincinin güçlendirilmesine katkı sunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, her yaştan ziyaretçiye eğitici ve keyifli bir gezi deneyimi sunmayı sürdürüyor.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, haftanın her günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. 2026 yılında dünyaya gelen 59 yeni yavru da hayvanat bahçesinin en ilgi gören sakinleri arasında yer alarak ziyaretçilerin beğenisini topluyor.