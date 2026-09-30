Yenikarpuzlu Beldesi Belediye Başkanı Ahmet Köprü, 2026 yılı çeltik hasadı ve harman çalışmalarını yerinde inceleyerek üreticilerle bir araya geldi. Çiftçilerin heyecanına ortak olan Köprü, yeni sezonun tüm bölge halkına bereketli ve bol kazançlı geçmesini diledi.

Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Bölgenin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan çeltikte hasat heyecanı tüm hızıyla sürerken, Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü sahadaki üreticileri yalnız bırakmadı. Çeltik tarlalarını ve harman sahalarını ziyaret eden Başkan Köprü, çalışmaları yerinde inceleyerek üreticilerle birebir sohbet etti.

Ziyaret sırasında çiftçilerin taleplerini, yaşadıkları süreçleri ve beklentilerini dinleyen Ahmet Köprü, tarımsal üretimin ülke ekonomisi ve bölge için taşıdığı hayati öneme vurgu yaptı. Başkan Köprü, 'Çiftçilerimizle bir araya gelerek hasat sezonu hakkında sohbet ettik, emeklerini ve üretim süreçlerini dinledik. Toprağı işleyen, alın teriyle üreten tüm çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum. Üreten çiftçimizin her zaman yanındayız.' dedi.

Harman yerlerinde kendilerini ziyaret ederek sevinçlerine ve yorgunluklarına ortak olan Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü'ye teşekkür eden çeltik üreticileri, zorlu geçen bir sezonun ardından ürünlerini kazasız belasız toplamayı temenni ettiklerini belirttiler.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ve bol kazanç dilekleriyle sona erdi.