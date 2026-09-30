Greta Garbo SKF'ye geri dönüyor. SKF'yi tanıtan ilk kampanyasından beri bir asrı aşkın süre geçtikten sonra, zamanımızın en ikonik figürlerinden biri yine şirketin yüzü rolünde. Garbo, yapay zeka teknolojisi kullanılarak yeniden oluşturuldu. Bu kez, sürtünmeyi tamamen ortadan kaldırma potansiyeline sahip çığır açan manyetik rulmanlara dikkat çekiyor. SKF aynı zamanda 1919 yılında şirketin öncülük ettiği bir ödeme modelini de yeniden tanıtıyor.

PRNewswire / GÖTEBORG, İsveç (İGFA) - Greta Garbo, küresel bir ikon haline gelmeden önce İsveç sanayisinin uluslararası bir kitleye yönelik kampanya filmlerinden birinde yer aldı ve bu filmde SKF öne çıkan şirketler arasında yer aldı. Ancak SKF için Garbo, şirketin ilk yıllarıyla tarihi bir bağdan daha fazlasını temsil ediyor. Kendisinin yolculuğu her zaman SKF'yi yönlendiren değerleri yansıtıyor: farklı düşünmeye devam etme kararlılığı ve dünya değiştikçe yerleşik geleneklere meydan okuma cesareti. Günümüzde, küresel enerjinin yaklaşık yüzde 20'si makine ve endüstriyel süreçlerdeki sürtünmenin üstesinden gelmek için kullanılıyor ve bu da sürtünmeyi dünyanın en büyük sürdürülebilirlik zorluklarından biri kılıyor. SKF, bu zorluğun üstesinden gelmek için sürtünmesiz teknolojiler geliştirdi.

SKF Başkanı ve CEO'su Rickard Gustafson şöyle diyor: 'Sektör, enerji tüketimini azaltmak, rekabet gücünü pekiştirmek ve giderek daha yoğun hale gelen operasyonların ihtiyaçlarını karşılamak için artan taleplerle karşı karşıya. Yenilikçi havada duran manyetik rulmanlarımız sürtünmeyi tamamen ortadan kaldırıyor. Ancak, tıpkı bir asır önce yaptığımız gibi, benimsemenin önündeki engelleri azaltmanın ve teknolojiyi daha erişilebilir kılmanın yeni yollarını bulmamız gerekiyor'.

Bu zorluk yeni değil. SKF, başlangıcı 1919'a varan geçmişte de benzer bir durumla karşı karşıya kaldı. Çözümü, müşterilerin zaman içinde teknoloji tarafından üretilen enerji tasarrufları yoluyla yatırımlarını finanse etmelerini sağlayan bir teklif haline geldi. SKF, yeni nesil enerji tasarruflu teknolojiyi daha erişilebilir kılmak ve hem enerji tüketimini hem de iklim üzerindeki etkiyi azaltan çözümlerin benimsenmesini hızlandırmak için aynı ilkeyi yeniden tanıtıyor.

SKF İletişim ve Marka Global Başkanı Per Nilsson şöyle diyor: 'Dünyada sürtünme ile mücadele konusunda SKF'den daha iyi olan çok az şirket var. Ancak en yenilikçi teknolojiye veya en müşteri odaklı ödeme modeline sahip olmak yeterli değil. İletişim kurma şeklimiz de eşit derecede yenilikçi ve ilham verici olmalı. Greta'yı geri getirerek, sürtünmesiz ve enerji tasarruflu teknolojiye daha fazla dikkat çekmeyi umuyoruz. Bazen, ileriye dönük en iyi yolu bulmak için geriye bakmamız gerekiyor'.

SKF'nin manyetik rulmanları veri merkezlerinde, soğutma sistemlerinde, yarı iletken uygulamalarında ve diğer yoğun enerji gerektiren uygulamalarda kullanılıyor. Bu teknoloji, dönen mili fiziksel temas olmadan manyetik bir alanda asılı tutarak kullanılabilirliği artırırken enerji tüketimini, aşınmayı ve bakımı azaltabiliyor.

Yapay zeka destekli durum izleme ile birleştiğinde, daha akıllı varlık yönetimi için operasyonel analizler de sunuyor. SKF, enerji tasarruflu teknolojiyi, dijital zekayı ve yeni iş modellerini bir araya getirerek yatırım engellerini azaltmayı ve daha rekabetçi ve sürdürülebilir çözümlerin benimsenmesini hızlandırmayı amaçlıyor.

Girişim, Greta Garbo'nun mirasının sorumlu bir şekilde ele alınmasını sağlayan Greta Garbo'nun ailesi ve Harriet Brown & Company Inc. ile işbirliği içinde geliştirildi.

Girişim hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: http://www.skf.com/fighting-friction

SKF, 1907'den beri sürtünmeyi azaltmak için dünyanın en yenilikçi rulmanlarını, keçelerini, yağlama sistemlerini, durum izleme çözümlerini ve hizmetlerini üretiyor. Daha az sürtünme daha fazla enerji tasarrufu demek ve bunu azaltarak sektörü daha akıllı, daha rekabetçi ve daha enerji verimli hale getiriyor, daha azıyla daha fazlasını yapabileceğimiz daha sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz. SKF, dünya çapında yaklaşık 130 ülkede temsil ediliyor ve yaklaşık 17.000 distribütör noktasına sahip. 2024 yılındaki yıllık satış oranı 98.722 milyon SEK, çalışan sayısı ise 38.743 oldu. www.skf.com

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