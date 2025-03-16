Bornova Belediyesi, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası ve İzmir Soroptimist Kulübü işbirliğiyle düzenlenen İstihdam Garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kursu, Evka-3 Mutfak Atölyesi’nde başladı. 42 kursiyerin katıldığı üç aylık eğitim sonunda katılımcılar, kalfalık belgesi alarak iş sahibi olma fırsatı yakalayacak.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bornova Belediyesi ve İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası işbirliğiyle, İzmir Soroptimist Kulübü’nün desteğiyle düzenlenen İstihdam Garantili Pastacılık ve Ekmekçilik Kursu törenle başladı.

Evka-3 Mutfak Atölyesi’nde gerçekleştirilen kurs, 18-35 yaş arası 37’si kadın, 5’i erkek toplam 42 kursiyerin eğitim aldığı kurs, hafta içi her gün sabah ve öğleden sonra iki grup halinde yapılacak. Özellikle kadın ve gençlerin meslek sahibi olmasını amaçlayan kursta, 300 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayanlar, kalfalık belgesi alarak sektörde çalışma fırsatı yakalayacak.

Törende konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak, kadınların örgütlü gücünün tarih boyunca ekonomik ve toplumsal yapıyı güçlendirdiğine dikkat çekti. Başkan Eşki, “Anadolu’da devletleşmenin iki büyük destekçisi esnaf teşkilatları ve kadın örgütlenmeleri oldu. Bugün de aynı güç birliğiyle, kadınların ve esnafın desteğiyle büyük bir başarı yakalayacağız. Bu kurstan mezun olan arkadaşlarımız iş sahibi olacak” dedi.

Bu arada Bornova Belediyesi’nin gece yarısı yaptığı fırın denetimlerine bizzat katılan Başkan Ömer Eşki, kursiyerlere esprili bir dille seslenerek hijyen ve kaliteye önem vermeleri gerektiğini belirterek, “Bir gün ansızın fırınlarınıza, pastanelerinize gelebilirim! Lütfen hijyen koşullarına uygun bir şekilde üretim yapın” çağrısında bulundu.

İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen ise, Bornova Belediyesi ile daha önce de birçok meslek edindirme kursu düzenlediklerini belirterek, bu projeyle yeni bir istihdam kapısı açtıklarını söyledi.