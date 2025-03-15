Özel Seyit Ateş Spor Lisesi Futbol Takımı, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakalarında İstanbul ikincisi oldu. Bu dereceyle takım, Türkiye Şampiyonası Final Etabına katılma hakkı kazandı.



Final müsabakalarının Kırklareli’nde gerçekleştirileceği bildirildi. Takım, şampiyona öncesi Kırklareli’ne hareket etti. Okulun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Okul Futbol Takımımız Türkiye Şampiyonası Final Etabı için Kırklareli’ne hareket etti. İstanbul ikincisi olarak Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde eden öğrencilerimize başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.



Yolculuk öncesi okul binası önünde çekilen takım fotoğrafı da kamuoyuyla paylaşıldı. Aynı görsel, okulun eğitim koordinatörü Burak Tahir Ateş tarafından da kişisel sosyal medya hesabında yeniden yayınlandı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’nün 12 Mart 2024 tarihinde yayımladığı duyuruda, takımın İstanbul genelinde düzenlenen müsabakalarda sergilediği performansla Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandığı belirtildi.