İzmir Bornova Belediyesi, eğitim ağını genişleterek Altındağ Merkez Mahallesi Belediye Hizmet Binası bünyesinde yeni bir BELGEM şubesi açıyor.

İZMİR (İGFA) - 17 Ağustos'ta kayıtları başlayacak olan yeni şubede, 4. sınıflar için İngilizce, ortaokul öğrencileri için ders desteği ve 8. sınıflar için LGS hazırlık kursları verilecek.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Altındağ'daki bu yeni şube yatırımıyla nitelikli eğitimi çocukların ayağına götürerek fırsat eşitliğini büyütmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bornova Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini büyütme hedefiyle ilçedeki hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Bornovalı çocukların ve gençlerin akademik gelişimine büyük katkı sağlayan BELGEM, yeni şubesiyle Altındağ Merkez Mahallesi'nde kapılarını açıyor.

Altındağ Merkez Mahallesi Belediye Hizmet Binası'nda hizmete girecek olan yeni şubede, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı kurs başvuruları 17 Ağustos itibarıyla başlıyor.

BAŞKAN EŞKİ: 'EĞİTİM HİZMETİNİ ÇOCUKLARIMIZIN AYAĞINA GÖTÜRÜYORUZ'

Bornova'nın her köşesine nitelikli hizmet ulaştırmak için çalıştıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 'BELGEM'in eğitimdeki başarı çıtasını daha fazla çocuğumuza ulaştırmak için Altındağ Merkez Mahallesi Hizmet Binamız bünyesinde yepyeni bir şube açmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yeni şubemiz sayesinde Altındağ'daki evlatlarımız, eğitim desteğine çok daha kolay ve konforlu bir şekilde erişebilecek. Bornova Belediyesi olarak eğitimde hiçbir çocuğumuzun geride kalmaması adına fiziki şubelerimizi ve imkanlarımızı artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz.' diye konuştu.