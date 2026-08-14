Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, eğitimde kaliteyi artırmak için Avrupa'da gördüğü başarılı uygulamaları kente uyarlamak istediklerini belirterek, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul inşaatı ve tadilatların tamamlanmasının öncelikli hedef olduğunu söyledi.

AĞRI (İGFA) - Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nihat Aydın ile yazar Erkan Kösedağ, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başlayan Abdulhaluk Çakan'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Ağrı'da eğitim kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar ve yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları ele alındı.

Geçmiş görevleri ve Avrupa ziyaretlerinde edindiği deneyimlerden yararlanarak, Ağrı'nın şartlarına uygun başarılı eğitim modellerini hayata geçirmek istediklerini belirten Müdür Çakan, 'Temel amacımız eğitimde kaliteyi artırmak' dedi.

2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde fiziki hazırlıkların yoğun şekilde sürdüğünü aktaran Çakan, devam eden okul inşaatları ve tadilatların tamamlanması için çalışmaların hızlandırıldığını söyledi. Çakan, eğitim yılına mümkün olduğunca sorunsuz başlamak istediklerini belirterek, olası hata ve eksiklikleri en aza indirmek için tüm birimlerin yoğun mesai yürüttüğünü ifade etti.

TARİH VE KÜLTÜR BİLİNCİNE VURGU

Eğitimin yalnızca derslik ve sınav başarısından ibaret olmadığını vurgulayan Çakan, öğrencilerin tarih, kültür ve aidiyet bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara da ağırlık vereceklerini söyledi. Bu kapsamda Ağrı Valiliği himayesinde yürütülen '1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna' programına dikkat çeken Çakan, öğrencilerin Çanakkale ve Ankara gibi tarihî merkezleri yerinde görmelerinin, tarih bilincinin gelişmesine önemli katkı sağladığını belirtti.

'MEDYA BİZİM SESİMİZ VE KULAĞIMIZ OLACAK'

Çakan, eğitimde kalıcı başarı için medya ve sivil toplum kuruluşlarının desteğinin önemli olduğunu ifade etti. Medyanın hem başarılı çalışmaların kamuoyuna duyurulmasında hem de eksikliklerin görülmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Çakan, 'Bu şehirde eğitim kalitesini yükseltmek istiyorsak bunu hep birlikte yapmak zorundayız' mesajını verdi.

Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nihat Aydın da Çakan'a yeni görevinde başarı dileyerek, yerel basının Ağrı'da eğitim alanında gerçekleştirilecek çalışmaları kamuoyuna aktarmaya devam edeceğini belirtti.

Ziyaret, Ağrı'da eğitim kalitesinin yükseltilmesi, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra tarih ve kültür bilincinin güçlendirilmesi ve medya-eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinin ardından sona erdi.