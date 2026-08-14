Üsküdar Belediyesi, ilköğretim ve lise öğrencilerine yönelik 'Kırtasiye ve Okul Giysisi Desteği' miktarını 7 bin 500 TL'ye yükseltti. Başvurular 14-24 Ağustos tarihleri arasında uskudar.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılacak.

İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek ve ailelerin yeni eğitim öğretim dönemi öncesindeki okul masraflarına katkı sunmak amacıyla öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen 'Kırtasiye ve Okul Giysisi Desteği' ile ilköğretim ve lise öğrencilerine 7 bin 500 TL'lik destek sağlanacak. Uygulamayla öğrencilerin kırtasiye ve okul giysisi ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunulurken, ailelerin eğitim dönemi öncesinde artan giderlerinin de hafifletilmesi amaçlanıyor.

Üsküdar'ın seçilmiş belediye başkanı Sinem Dedetaş göreve başladıktan sonra öğrencilerin kırtasiye ve okul giysisi ihtiyaçlarına yönelik destek sağlayan Üsküdar Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminde destek miktarını 7 bin 500 TL'ye yükselterek uygulamayı sürdürüyor. Kırtasiye ve okul giysisi desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 14-24 Ağustos tarihleri arasında başvurularını online olarak gerçekleştirebilecek.