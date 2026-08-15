İzmir Büyükşehir Belediyesi, belediye personeli ile İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne bağlı oda başkanları ve yöneticilerine yönelik yapay zekâ eğitimi düzenledi. Dört günlük eğitimde, yapay zekâ araçlarının kurumsal faaliyetlerde etkin ve verimli kullanımı uygulamalı olarak ele alındı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkârlar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren İzmir Esnaf Kurulu tarafından düzenlenen eğitime, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden ilgili personel ile İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne bağlı odaların başkan ve yöneticileri katıldı.

YAPAY ZEKÂ ARAÇLARI TANITILDI

Eğitimlerde, yapay zekâ araçlarının kurumsal faaliyetlerde etkin ve verimli kullanımı uygulamalı olarak ele alındı. Katılımcılara; yazışmalar, içerik üretimi, sunum hazırlama, raporlama, veri analizi, toplantı hazırlıkları ve günlük iş süreçlerinde kullanılabilecek yapay zekâ araçları tanıtıldı. Program sonunda katılımcıların, görev alanlarına uygun yapay zekâ araçlarını doğru bağlamlarda kullanabilecek düzeyde temel yetkinlik kazanması hedeflendi.

Programla belediyeler ile meslek odalarının dijital dönüşüm kapasitesinin artırılması, hizmet süreçlerinin hızlandırılması ve teknolojinin sunduğu imkânlardan daha etkin yararlanılması amaçlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkârlar Şube Müdürü Mert Aslan, 'Yapay zekâ, sadece teknolojik bir yenilik değil; kurumların daha hızlı, daha verimli ve daha kaliteli hizmet sunabilmesi için önemli bir dönüşüm aracıdır. Bu anlayışla çok değerli bir eğitim programını hayata geçirdik. Programımızla, belediye personelimiz ile İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne bağlı oda başkanları ve yöneticilerinin yapay zekâ araçlarını güvenli, bilinçli ve etkin şekilde kullanmalarını hedefliyoruz. Böylece hem vatandaşlarımıza hem de esnaf ve sanatkârlarımıza sunulan hizmetlerin kalitesini daha da artırmayı amaçlıyoruz. Bu çalışmanın hayata geçirilmesinde en büyük destekçimiz, dijital dönüşümü ve yenilikçi belediyeciliği güçlü şekilde teşvik eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay olmuştur. Başkanımızın vizyonu doğrultusunda Esnaf ve Sanatkârlar Şube Müdürlüğü olarak teknolojiyi insan odaklı hizmet anlayışıyla buluşturmaya, kurumlarımızın kapasitesini güçlendirmeye ve İzmir'i geleceğe hazırlayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz' diye konuştu.

'ARTIK YAPAY ZEKÂYI DAHA BİLİNÇLİ KULLANACAĞIZ'

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkan Vekili İhsan Esen, yapay zekânın iş dünyasında giderek daha fazla yer edindiğini belirterek, 'Artık yapay zekâ çağına doğru ilerliyoruz. Bu alanda çalışmalarımız başlamış durumda ancak teknolojiyi doğru ve etkin kullanabilmek için bilgiye ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle eğitime katıldık. Çok faydalı bir organizasyon oldu. Yapay zekâyı tanımak, öğrenmek ve doğru kullanmayı görmek hem bizler hem de sektörümüz açısından önemli bir kazanım sağladı. Bundan sonra yapay zekâyı daha bilinçli ve donanımlı kullanacağız. İzmir'de 125 bin üyemiz var. Eğitimde edindiğimiz bilgileri üyelerimizle de paylaşabilirsek, onların da yapay zekâdan yararlanarak ticaretlerini ve işlerini daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum' diye konuştu.