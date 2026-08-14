Genç Atölye'de Karikatür Atölyesi'nin ilk dersi, karikatürist Osman Suroğlu'nun eğitmenliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gençler, karikatür sanatının temel tekniklerini öğrenirken hayal güçlerini çizgilerine yansıttı.
SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Genç Atölye programı kapsamında düzenlenen Karikatür Atölyesi'nde ilk ders gerçekleştirildi.
Karikatürist Osman Suroğlu'nun eğitmenliğinde Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen derste gençler, karikatür sanatının temel tekniklerini öğrenerek hayal güçlerini çizimlerine yansıttı.
GÖZLEM YETENEKLERİNİ KULLANDILAR
Karikatürist Osman Suroğlu'nun eğitmenliğinde gerçekleştirilen atölyede katılımcılar, karikatür sanatının temel teknikleri hakkında bilgi edinerek uygulamalı çalışmalar yaptı. Gençler, gözlem yeteneklerini kullanarak günlük yaşamdan çeşitli unsurları mizahi bir bakış açısıyla ele aldı.
MİZAH ÇİZGİYE, HAYAL GÜCÜ SANATA DÖNÜŞTÜ
Atölye boyunca gençlerin özgün anlatım dillerini geliştirmelerine yönelik çalışmalar gerçekleştirilirken; gözlem yapma, yaratıcı düşünme ve mizahı çizgiye dönüştürme becerileri desteklendi. Katılımcılar, kendi fikirlerini çizimleri aracılığıyla ifade etme fırsatı buldu.