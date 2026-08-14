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Atölye boyunca gençlerin özgün anlatım dillerini geliştirmelerine yönelik çalışmalar gerçekleştirilirken; gözlem yapma, yaratıcı düşünme ve mizahı çizgiye dönüştürme becerileri desteklendi. Katılımcılar, kendi fikirlerini çizimleri aracılığıyla ifade etme fırsatı buldu.

Karikatürist Osman Suroğlu'nun eğitmenliğinde gerçekleştirilen atölyede katılımcılar, karikatür sanatının temel teknikleri hakkında bilgi edinerek uygulamalı çalışmalar yaptı. Gençler, gözlem yeteneklerini kullanarak günlük yaşamdan çeşitli unsurları mizahi bir bakış açısıyla ele aldı.

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