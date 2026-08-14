UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Cumalıkızık'ta faaliyet gösteren gıda işletmelerine, gıda güvenilirliği ve mevzuat konusunda eğitim verildi. Eğitimde hijyen, etiketleme, izlenebilirlik ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesi gibi başlıklar ele alındı.

BURSA (İGFA) -Bursa'nın tarihi ve kültürel miraslarından Cumalıkızık Mahallesi'nde, yerel gıda işletmelerine yönelik 'Gıda Güvenilirliği ve Mevzuat Eğitimi' düzenlendi.

Yıldırım İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programda, mahallede faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinin yetkilileri ve çalışanları bilgilendirildi. Eğitimde, başta 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında işletmelerin sorumlulukları anlatıldı. Katılımcılara gıda hijyeni ve sanitasyon, izlenebilirlik, etiketleme, muhafaza ve satış koşulları ile mevzuata uygun üretim ve satış uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Yoğun şekilde yerli ve yabancı turist ağırlayan Cumalıkızık'taki işletmelerde güvenilir ve hijyenik gıda sunumunun önemine dikkat çekildi. Gıda güvenilirliğinin tüketici sağlığının korunmasının yanı sıra mahallenin turizm ve marka değerinin sürdürülebilmesi açısından da önemli olduğu vurgulandı.

Eğitim, Yıldırım İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan Gıda Yüksek Mühendisleri Ece Dergi ve Hazal Akyol Açıkgöz tarafından verildi. Programa Yıldırım İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Doğan ile Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Abdülaziz Yıldırım da katıldı. Program kapsamında işletme temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunulurken, eğitimle Cumalıkızık'taki işletmelerin gıda mevzuatı ve güvenilir gıda konusundaki bilgi düzeylerinin artırılması, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıdanın sürdürülebilir şekilde sunulması hedeflendi.