İzmir Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu'nda (GAZİDEK) eğitim gören öğrencilerin yüzde 83'ü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarına göre istedikleri liselere yerleşti, 19 öğrenci de nitelikli liseleri kazandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu'nda (GAZİDEK) ücretsiz eğitim alan öğrencilerin yüzde 83 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yerleştirme sonuçlarına göre istedikleri liseye yerleşme başarısı gösterdi. Büyük bir başarıya imza atan öğrenciler, başta fen liseleri ve nitelikli Anadolu liseleri olmak üzere birçok seçkin eğitim kurumunu kazandı. Merkezde eğitim gören öğrencilerin yüzde 13,3'ü proje okullarına, yüzde 30'u Anadolu liselerine, yüzde 6,7'si Anadolu imam hatip liselerine, yüzde 49,3'ü ise Anadolu teknik ve mesleki liselere yerleşti.



Öğrencilerin elde ettiği başarıda 19 öğrenci özellikle öne çıktı. 19 GAZİDEK öğrencisi, Türkiye genelinde önemli bir başarı elde ederek nitelikli liseleri kazanma başarısı gösterdi. Öğrenciler, başta fen liseleri ve Anadolu liseleri olmak üzere seçkin eğitim kurumlarında öğrenim görmeye hak kazandı.



GAZİDEK öğrencilerinin başarısının kendilerini gururlandırdığını belirten Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Ünal Işık, 'Çocuklarımızın başarısı, onlara doğru imkânlar sunulduğunda neleri başarabileceklerinin en somut örneği. GAZİDEK'te eğitim alan öğrencilerimizin yüzde 83'ünün istedikleri liselere yerleşmesi ve 19 öğrencimizin nitelikli liseleri kazanması gurur kaynağımız oldu. Bu başarıda emeği bulunan öğrencilerimizi, ailelerini ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Biz, ekonomik koşulların hiçbir çocuğumuzun eğitim hayatına ve hayallerine engel olmaması için çalışıyoruz. Gaziemir'de her çocuğun eşit eğitim imkânlarına ulaşması için desteklerimizi sürdüreceğiz' diye konuştu.

