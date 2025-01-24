İzmir'de Bornova Belediyesi, Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri’nde görevli personellere yönelik Eğitici Eğitim Programı düzenledi. Alanında uzman eğitmenlerin katkısıyla çocuk gelişimi, psikoloji, yaratıcı drama, sınıf yönetimi ve alternatif eğitim yöntemleri gibi konular ele alındı.İZMİR (İGFA) -Bornova Belediyesi, Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri’nde görev yapan personeller için düzenlediği 20 saatlik “Eğitici Eğitim Programı” ile çocuklara yönelik hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

5 gün süren eğitim programı, alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Psikologlardan profesörlere, özel eğitim uzmanlarından UEFA Elit A Antrenörüne kadar birçok yetkin eğitmen, çeşitli konu başlıklarında katılımcılara bilgi ve deneyim aktardı.

Programda çocuk gelişimi ve psikolojisinden yaratıcı drama tekniklerine, sınıf yönetiminden erken çocukluk döneminde zorbalıkla baş etme stratejilerine kadar geniş bir yelpazede eğitim verildi. Ayrıca, katılımcılar mutfak atölyesi uzmanlarının rehberliğinde yaratıcı bir makarna yapım atölyesine de katıldılar.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eğitimin önemine vurgu yaparak, “Çocuklarımızın gelişimine destek olacak her projede öncü olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve bu programla onların mutluluğu için yeni bir adım attık” dedi. Programın aynı zamanda eğitmenlerin bireysel gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlandığını belirten Eşki, "Yerel Eşitlik Eylem Planı gibi sosyal sorumluluk içeren konularla eğitmenlerimizin duyarlılığını artırıyoruz. Çocuklarımızı daha eşit, özgür ve yaratıcı bir dünyaya hazırlamak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.