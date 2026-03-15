Hayvan sağlığı alanında faaliyet gösteren General Veteriner İlaçları isimli firma tarafından kedi ve köpeklerin beslenmesine destek olmak amacıyla Bornova Belediyesi'ne 1.128 adet takviye edici gıda ürünü bağışlandı.

İZMİR (İGFA) - Bağışlanan ürünler, Bornova Belediyesi'nin Pınarbaşı'nda bulunan Can Dostlar Yerleşkesinde teslim edildi.

Ürünleri, şirket yetkilisi Veteriner Hekim Kadir Gül, Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Melike Alpdağ'a teslim etti. Teslim töreni, Pınarbaşı Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.

SOKAK HAYVANLARININ SAĞLIĞINA DESTEK

Bağış kapsamında barınakta bulunan kedi ve köpeklerin beslenmesine destek olacak toplam 1.128 adet ürün Bornova Belediyesi'ne ulaştırıldı. Ürünlerin 888 adedi kediler, 240 adedi ise köpekler için takviye edici gıda olarak kullanılacak.

'CAN DOSTLARIMIZ İÇİN DAYANIŞMA ÖNEMLİ'

Bağışı teslim eden Veteriner Hekim Kadir Gül, sokak hayvanlarının sağlığı için kurumlar arası dayanışmanın önemine dikkat çekerek, 'Can dostlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağlamak amacıyla böyle bir bağış gerçekleştirdik. Bu ürünlerin ihtiyaç sahibi hayvanlara ulaşacak olmasından mutluluk duyuyoruz' dedi.

Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Melike Alpdağ ise desteklerinden dolayı firmaya teşekkür ederek, 'Can Dostlar Yerleşkesi'nde bulunan hayvanlarımızın bakım ve beslenmesi için bu tür destekler büyük önem taşıyor. Yapılan bağış, hayvanlarımızın sağlığına önemli katkı sağlayacak' diye konuştu.