Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kızören-Burunkuyu Yaylası bağlantı yolunda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay'ın tamamında yürütülen çalışmalarla ulaşım ağını her geçen gün daha konforlu hale getirmeyi hedefleyen Karatay Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kızören-Burunkuyu Yaylası bağlantı yolunda yürütülen çalışmaları sahada inceleyen Başkan Hasan Kılca, ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı.

KILCA: YAZ KIŞ DEMEDEN SAHADAYIZ

Merkez ve merkeze uzak mahallelerde yılın her döneminde hizmet verdiklerini vurgulayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sahada yürütülen yol ve altyapı işlerinin ekipler tarafından büyük bir özveriyle sürdürüldüğünü kaydetti.

Başkan Kılca şöyle devam etti: 'Merkez ve merkeze uzak mahallelerimizde yaz-kış demeden ekiplerimiz sahada çalışıyor. Obruk Mahallemizde yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceledik ve Kızören ile Burunkuyu arasındaki yol genişletme ve iyileştirme çalışmalarını yürüten ekiplerimizi ziyaret ettik. Henüz sezon başlamadı; ancak kış aylarında da altyapı çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yeni ihalelerimizle bahar aylarında tüm mahallelerimizde çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz.'

'KARATAY'IN YARININA HİZMET EDİYORUZ'

Karatay'a hizmet ederken büyük bir gayret ortaya koyduklarını vurgulayan Hasan Kılca, 'Asla yorulmuyoruz. Çok çalışıyor ve emek sarf ediyoruz; ilçemizin hem bugününe hem de yarınlarına güzel eserler, nitelikli yollar ve yaşam standardı yüksek alanlar kazandırıyoruz. Yapılan çalışmaların Konya'mıza ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.' dedi.