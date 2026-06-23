Bornova Belediyesi tarafından Atatürk Kitaplığı Bahçesi'nde düzenlenen 'Çalgı Yapım Tanıtım Günleri', müzikseverleri ve el sanatlarına ilgi duyan vatandaşları bir araya getirdi. Usta yapımcılar deneyimlerini paylaştı, müzik tutkunları geleneksel zanaatın inceliklerini keşfetti.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde iki gün boyunca süren etkinlikte, Türkiye'nin farklı alanlarda uzmanlaşmış çalgı yapım ustaları bilgi ve deneyimlerini paylaşırken, katılımcılar da enstrüman üretiminin perde arkasını yakından tanıma fırsatı buldu. Eğitmen ve moderatör Erkan Çabuk'un yönetimindeki etkinlik, hem müzik kültürüne hem de geleneksel zanaatlara ilgi duyan Bornovalılardan yoğun ilgi gördü.

Programın ilk gününde Aydın Tutak Handmade Instruments Atölyesi ve Burak Yılmaz Ouds Atölyesi, çalgı yapımında kullanılan malzemelerden üretim tekniklerine kadar birçok konuda katılımcılara bilgi verdi. Ustalar, yılların birikimiyle şekillenen üretim süreçlerini örnekler üzerinden anlatarak katılımcıların sorularını yanıtladı.

Etkinliğin ikinci gününde ise Ali Kemal Şahin, Tone Bağlama Atölyesi'nde yürüttüğü çalışmaları paylaşarak bağlama yapımının inceliklerini anlattı. Geleneksel Türk müziğinin simge enstrümanlarından biri olan bağlamanın yapım süreci büyük ilgiyle takip edildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının yerel yönetimlerin önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirterek, 'Çalgı yapımı; emek, sabır ve sanatın bir araya geldiği çok özel bir zanaat. Bornova'da kültür ve sanatın her alanını desteklemeye, geleneksel değerlerimizi genç kuşaklarla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu etkinlik sayesinde hem ustalarımızın bilgi birikimi görünür oldu hem de vatandaşlarımız farklı bir deneyim yaşadı.' diye konuştu.

Etkinlik sonunda katılımcılar, ustalarla sohbet ederek çalgı yapımı hakkında merak ettikleri sorulara yanıt buldu.