Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yolu Festivali bünyesinde gerçekleştirmiş olduğu Gastronomi & Kültür Sokağı, programı ile Malatya'nın eşsiz lezzetlerini ve kültürel değerlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

MALATYA (İGFA) - Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Gastronomi & Kültür Sokağı, 8-16 Ağustos tarihleri arasında binlerce Malatyalıyı ve farklı şehirlerden gelen ziyaretçileri ağırladı.

Dokuz gün boyunca gastronomi, kültür, sanat ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan festival, Malatya'nın zengin mutfak kültürünün tanıtılmasına önemli katkı sundu.

Yaklaşık 300 bin metrekarelik 100. Yıl Kent Parkı, festival süresince Malatya'nın yöresel lezzetlerinin, coğrafi işaretli ürünlerinin ve köklü kültürel mirasının tanıtıldığı önemli bir buluşma noktası oldu.

Festival kapsamında gerçekleştirilen gastronomi söyleşileri, ünlü şeflerin sunumları, workshoplar, tadım etkinlikleri, açık mutfak gösterileri, çocuk atölyeleri ve çeşitli kültürel etkinlikler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

MALATYA MUTFAĞI ÜNLÜ ŞEFLERLE TANITILDI

Gastronomi festivalinin önemli konuklarından biri de ünlü şef ve gastronomi yazarı Ömür Akkor oldu. Malatya'nın yöresel mutfağını ve sahip olduğu gastronomik zenginliği değerlendiren Akkor, Malatya mutfağının özgünlüğüne ve çeşitliliğine dikkat çekerek kentin lezzetlerinin Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Festival boyunca alanında uzman şefler, gastronomi yazarları ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen söyleşi ve etkinliklerde Malatya mutfağının geçmişten günümüze uzanan hikâyesi, yöresel ürünlerin gastronomideki yeri ve kentin sahip olduğu potansiyel ele alındı.

YÖRESEL LEZZETLER YARIŞTI

Gastronomi & Kültür Sokağı'nda ayrıca yöresel yemek yarışmaları da gerçekleştirildi. Ev hanımları ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen yemek yarışmalarında, Malatya mutfağının geleneksel lezzetleri katılımcılar tarafından büyük bir ustalıkla sergilendi.

MALATYA'NIN GASTRONOMİ POTANSİYELİNE BÜYÜK KATKI

Dokuz gün boyunca düzenlenen etkinliklerle Malatya'nın yalnızca bir gastronomi şehri değil, aynı zamanda güçlü bir kültür ve turizm potansiyeline sahip bir il olarak Türkiye'de ayrı bir yere sahip. II. Gastronomi & Kültür Sokağı, Malatya'nın yöresel ürünlerinin ve mutfak kültürünün daha geniş kitlelere ulaştırılması, gastronomi turizminin geliştirilmesi ve kentin marka değerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir organizasyon gerçekleştirildi.