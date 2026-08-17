Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde çifte kupa kaldırarak, bu yıl Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, sezonun ilk antrenmanını bugün gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana büyük başarılara imza atan ve bölgeye bir ilki yaşatarak bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde boy gösterecek olan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Yeni sezona Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi'ndeki yeni evinde hazırlanan Çayırova Belediyesi, güçlenen kadrosuyla, Basketbol Süper Ligi'nde de adından sıkça söz ettirmek istiyor. Baş antrenör Ender Aslan'ın öncülüğünde bugün yapılan antrenmanda, Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı oyuncularının morallerinin ve enerjilerinin çok yüksek olduğu gözlemlendi. Geçtiğimiz sezon takımda bulunan oyunculara ilave olarak yapılan eklemelerle, 2026-2027 Basketbol Süper Ligi sezonuna iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Çayırova Belediyesi, basketbol kültürünü sadece ilçeye değil bölgeye de daha fazla yaymayı hedefliyor.

SAKATLIKSIZ VE BAŞARILARLA DOLU SEZON DİLEĞİ

Basketbolcuların moralli ve istekli tavırları teknik heyet tarafından da olumlu bir şekilde karşılanırken, sezon öncesi takımla ilk toplantısını gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı Baş Antrenörü Ender Aslan, kendilerini zor bir sezonun beklediğini belirtti. Sezonun ilk antrenmanında kulüp yetkilileri de Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi'nde hazır bulunurken, sporculara sakatlıksız ve başarılarla dolu bir sezon dileklerini de ilettiler.

HAZIRLIK MAÇI FİKSTÜRÜ NETLEŞTİ

Öte yandan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın hazırlık maçı fikstürü de netlik kazandı. Buna göre Çayırova Belediyesi yaklaşan yeni sezon öncesi, ilk hazırlık maçını 26 Ağustos günü Körfez Basket'le yapacak. Gloria Cup turnuvasında ise sırasıyla Türk Telekom, Denizli Basketbol ve Aliağa Petkimspor'la karşılaşacak Çayırova Belediyesi, 9 Eylül'de Bursaspor'u sahasında konuk edecek. 13 Eylül'de Galatasaray'la kendi sahasında bir hazırlık maçı yapacak Çayırova Belediyesi, sezon öncesi son iki provasını da Bahçeşehir Koleji ve Esenler Erokspor'la yapacak.