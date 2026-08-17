Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi Projesi için ilk kazma 1 Eylül 2026 tarihinde vurulacak. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, emeği geçenlere teşekkür ederek raylı ulaşım sisteminin şehre hayırlı olmasını diledi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in öncelikli projeleri arasında yer alan ve şehrin ulaşımını ileriye taşıyacak olan Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemi projesinde önemli bir aşamaya gelindi.

Trabzon için büyük önem arz eden ve yapılan protokolle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Kalyon İnşaat ile Makyol İnşaat ortaklığında inşa edilecek projede ilk kazma 1 Eylül 2026'da vurulacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in katılımıyla gerçekleşecek törenle Trabzon'un ulaşımı için yeni bir devir başlayacak.

GÜN GÜN TAKİP ETTİK

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, modern ulaşım projesinin trafiği rahatlatmanın yanı sıra Trabzon'a büyük değer katacağını söyledi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Genç, şunları kaydetti: 'Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana büyük titizlikle takip ettiğimiz Trabzon Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistem projemizde ilk kazmayı 1 Eylül 2026 tarihinde vuracağız. Projeyi şehrimize kazandıracağımıza dair söz verdik ve gün gün takip ettik. Öncelikle bu projeleri hayata geçirirken bizden asla desteğini esirgemeyen, hizmetlerin banisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı ve saygılarımı arz ediyorum. Yine şehrimizin evladı çok kıymetli Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na, önceki dönem bakanımız, milletvekilimiz, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na, Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekilimiz Sayın Mustafa Şen'e, milletvekillerimiz Sayın Yılmaz Büyükaydın ve Sayın Vehbi Koç'a, İl Başkanımız Sayın Sezgin Mumcu'ya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'e, ekibine ve emek veren bütün mesai arkadaşlarıma, çok teşekkür ediyorum. Şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun.'