Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, çevre ve insan sağlığını korumak ile altyapı sistemlerinin verimliliğini artırmak amacıyla yürüttüğü kanalizasyon hattı temizliği ve kapak düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ANTALYA (İGFA) - Yaklaşık 80 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen çalışmalar kapsamında, kent genelinde altyapının daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz hizmet vermesi hedefleniyor.

ASAT Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, kanalizasyon hatlarında zamanla oluşan yağ, tortu birikimi ve dış etkenlerle taşınan malzemelerin neden olduğu tıkanıklık ve taşma risklerine karşı periyodik temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Yürütülen çalışmalar sayesinde kötü koku oluşumunun önüne geçilirken, çevre ve halk sağlığının korunmasına da önemli katkı sağlanıyor.

MURATPAŞA'DA HATLAR TEMİZLENİYOR

Kanalizasyon hattyı temizliği ve kapak düzenleme çalışmaları, Etiler Mahallesi, Güvenlik Mahallesi ve Sedir Mahallesi başta olmak üzere Muratpaşa ilçesinde yoğun şekilde devam edior.

Proje kapsamında şu ana kadar merkez 5 ilçede 7 bin 793 adet parsel bağlantı bacasının temizliği gerçekleştirilirken, toplam 325 bin 249 metrelik kanalizasyon hattında temizlik çalışması tamamlandı. Ayrıca 4 bin 508 adet kanalizasyon kapağı da yol ve kaldırım kotuna uygun hale getirildi. Böylelikle vatandaşların ulaşım güvenliği desteklenirken, altyapı bakım süreçlerinde yaşanabilecek zaman kayıpları da minimum seviyeye indiriliyor.

MUHTARDAN ASAT'A TEŞEKKÜR

Etiler Mahallesi Muhtarı Nesrin Kuş, ASAT tarafından yaz sezonunda hat temizliği ile rögar kapaklarının yol seviyesine getirilmesi çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Yapılan çalışmalar sayesinde özellikle yağışlı dönemlerde yaşadıkları sel ve taşkın endişesinin büyük ölçüde ortadan kalktığını ifade eden Kuş, 'Geçmişte normal bir yağışta bile hemen sel olacak kaygısı yaşıyorduk. Artık yapılan çalışmalar sayesinde bu endişelerimiz ortadan kalktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT ekiplerine teşekkür ediyoruz' dedi.