İzmir Bornova Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası’nı “Farkındayız, Birlikte Güçlüyüz” sloganıyla düzenlediği etkinliklerle kutlamaya başladı.İZMİR (İGFA) - Homeros Vadisi’nde özel çocuklar ve anneleriyle piknik yapan belediye, hafta boyunca dans gösterisi, fidan dikimi ve atölye etkinlikleriyle farkındalık yaratmayı sürdürecek. Başkan Ömer Eşki, engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİKLERİ PİKNİKLE BAŞLADI

Bornova Belediyesi, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası’nı “Farkındayız, Birlikte Güçlüyüz” sloganı ile anlamlı etkinliklerle kutlamaya başladı. Etkinliklerin açılışı, Homeros Vadisi’nde düzenlenen özel bir piknikle yapıldı. Hazırlanan organizasyonda, 40 özel çocuk ve anneleri bir araya gelerek şarkılar söyledi, oyunlar oynadı ve rehberler eşliğinde vadiyi gezdi. Gün sonunda çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

“SADECE FARKINDA DEĞİL, YANLARINDA OLMALIYIZ”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Engelliler Haftası sadece farkındalık yaratmakla sınırlı kalmamalı. Biz Bornova’da bu özel bireylerimizin her zaman yanındayız. Sosyal hayata katılımlarını artırmak, hak ettikleri yaşam koşullarını oluşturmak için çalışıyoruz. Birlikte güçlüyüz ve bu gücü sevgiyle, dayanışmayla büyütüyoruz” diye konuştu.

ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Bornova Belediyesi’nin Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında; 13 Mayıs Salı günü saat 11.00’de ise Erzene Mahallesi 19 Mayıs Parkı'nda fidan dikimi ve fosil boyama atölyesi gerçekleştirilecek. 16 Mayıs Cuma günü ise saat 14.00’te Büyükpark’taki Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda “Dansla Farkındalık” etkinliği düzenlenecek.