İZMİR (İGFA) - İzmir'de Kurban Bayramı öncesinde Bornova Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların Kent Market kartlarına 100 kredi yüklendi. Başkan Ömer Eşki, Bornova'da dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini söyledi.

Bornova Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların Kent Market kartlarına ek 100 kredi yüklemesi gerçekleştirdi. Başkan Ömer Eşki, bu desteğin temel amacının bayram döneminde vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak olduğunu belirterek, 'Kent Marketlerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi hemşerilerimize düzenli olarak destek olmaya devam ediyoruz. Kurban Bayramı öncesinde yaptığımız 100 kredi yüklemesiyle vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarına daha rahat ulaşmasını sağlıyoruz. Bornova'da dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

KENT MARKETLER BORNOVA'DA SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN GÜÇLÜ BİR MODELİ

Bornova Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kent Market sistemi, Bornova genelinde 7 noktada hizmet veren şubeleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara temel gıda, temizlik ve yaşam ürünlerine erişim imkanı sunuyor.

Mahalle bazlı erişim kolaylığı sağlayan sistem, vatandaşların kart sistemiyle market düzeninde alışveriş yapabilmesine olanak tanıyarak modern ve onur kırıcı olmayan bir sosyal yardım modeli oluşturuyor.

Kent Market uygulaması, Bornova'nın farklı mahallelerine yayılan şubeleriyle 3500 aileye düzenli destek mekanizması oluştururken, bayram ve özel günlerde yapılan ek kredi yüklemeleriyle sosyal dayanışmayı daha da güçlendiriyor.

Ayrıca bu model, Türkiye'de sosyal belediyecilik alanında öncü kabul edilen uygulamalar arasında gösterilirken, benzer sosyal yardım projelerine ilham veren belediye başkanlarının adlarının verildiği örnek uygulamalar arasında yer alıyor. Bu yönüyle Kent Market sistemi, yalnızca bir yardım modeli değil, aynı zamanda yerel yönetimlerde dayanışma odaklı yaklaşımın sembolü haline geliyor.

BAŞKAN EŞKİ: 'BORNOVA'DA DAYANIŞMAYI KALICI HALE GETİRİYORUZ'

Başkan Ömer Eşki, sosyal belediyeciliğin Bornova'daki en önemli önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, ekonomik koşulların zorlaştığı dönemlerde dayanışma ağlarını güçlendirmenin kritik olduğunu ifade etti. Eşki, 'Amacımız sadece yardım etmek değil, bu dayanışmayı kalıcı ve sürdürülebilir bir sisteme dönüştürmek' dedi ve tüm vatandaşlara huzurlu bir bayram diledi.