İZMİR (İGFA) - “Knitting Lab” adlı çalışmayla geri dönüştürülmüş ipliklerden örülen atkı ve eldivenler, Bornova Belediyesi’ne bağlı +1 Down Kafe’de çalışan Down sendromlu bireylere hediye edildi.

Ege Üniversitesi öğrencilerinin el emeğiyle hazırladığı bu hediyeler, sadece kış aylarında ısıtan parçalar değil; sürdürülebilirliğe, duyarlılığa ve eşitliğe atılan sıcacık birer adım oldu. Öğrenciler, +1 Down Kafe'de Down sendromlu bireylerle bir araya gelerek hem onlara kendi ördükleri atkı ve eldivenleri takdim etti, hem de samimi bir bağ kurdu. Gülümsemelerle dolu bu özel buluşmada sevgi, anlayış ve toplumsal sorumluluk bir arada hissedildi.

‘DEĞERLİ BİR ADIM’

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gençlerin sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk gibi değerli konulara sahip çıkmalarının, gelecek için çok değerli bir adım ve büyük bir umut kaynağı olduğunu vurgulayarak, “Down sendromlu bireylerin yaşamın her alanında görünür ve etkin olmalarını desteklemek, bizim öncelikli görevlerimizden biri. Ege Üniversitesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

TEXUNİTE İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE EĞİTİMLE DOKUNMAK

TexUnite Erasmus+ projesi, üniversite öğrencilerinin sürdürülebilirlik konusundaki farkındalıklarını artırmayı, öğrendiklerini ise toplumla paylaşmalarını hedefliyor. “Knitting Lab” bu yaklaşımın örnek bir uygulaması olarak öne çıkıyor. Proje, sosyal etkiyi artırırken, üniversite-toplum iş birliğini de güçlendiriyor.