ANKARA (İGFA) - Düzenlenen Atık Elektrikli Elektronik Eşya Toplama yarışmasına ilçede bulunan ilkokullar ve ortaokullar katıldı. Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla start verilen yarışmada en çok atık elektroniği toplayan Mecidiye İlkokulu birinciliği elde etti. Düzenlenen ödül törenine katılan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, birincilik ödülü olan badminton seti ve farklı spor branşlarına ait topları öğrencilere teslim etti.

ÇÖP DEYİP GEÇME, GERİ DÖNÜŞÜMDEN VAZGEÇME

Düzenlenen yarışma ile çocuklara geri dönüşümün önemi aktarıldı. Geri dönüştürdükleri malzemelerden kullanılabilir eşyalar yaparak atıklardan oluşan sergi açtı. Dönüşüm konusunda hayal gücü ve yeteneklerini ortaya koyan öğrenciler yağmur çizmesinden saksı, plastik deterjan kutularından oyuncak, mini saklama kutuları ve resim yaparak hünerlerini sergiledi. Geri dönüşüm konusunda afiş ve pankartlar hazırlayan minikler, “Çöp deyip geçme, geri dönüşümden vazgeçme” diyerek anlamlı bir hatırlatma yaptı.