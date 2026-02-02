İzmir'de Bornova Belediyesi'nin bu yıl 10'uncusunu düzenlediği Arıcılık Kursu, 100 kursiyerin katılımıyla başladı. 56 saat sürecek eğitimlerin ardından kursiyerlere arılı kovan ve arıcılık malzemeleri hediye edilecek, üretime başlayanlara yıl boyunca teknik destek sağlanacak.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Arıcılık Kursu'nun 10'uncusu, Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde 100 kursiyerin katılımıyla başladı. Arıcılığa ilgi duyan vatandaşları bir araya getiren kurs, teorik ve pratik eğitimlerle kapsamlı bir öğrenme süreci sunuyor.

Toplam 56 saatlik eğitim programının 40 saati teorik, 16 saati ise uygulamalı eğitimlerden oluşuyor. Kurslar, alanında uzman eğitmen Şamil Tuncay Beştoy tarafından veriliyor. İlk derslerde ayrıca Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nden Uzman Biyologlar Dr. Tülin Çetin ve Dr. Yasemin Yağmur İlkerenler, arıların biyolojisi hakkında bilgi paylaştı.

Eğitimlerde arı bakımı, kovan yönetimi ve arıcılığın temel prensipleri detaylı şekilde ele alınırken, kurs sonunda katılımcılara arılı kovan ve çeşitli arıcılık malzemeleri hediye edilecek. Kursu tamamlayarak arıcılığa başlayan vatandaşlara yıl boyunca teknik destek sağlanarak üretim süreçlerinin sürdürülebilirliği hedefleniyor.

Bornova Belediyesi'nin bugüne kadar düzenlediği arıcılık kurslarından yaklaşık 1.000 kişi faydalandı. Eğitim alan kursiyerlerin önemli bir bölümünün aktif olarak arıcılığa devam etmesi, programın yerel üretim ve kırsal kalkınma açısından başarısını ortaya koyuyor.

Kursiyerler, sunulan imkânlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Bornova Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye teşekkür etti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise arıcılığın yalnızca bir üretim faaliyeti değil, aynı zamanda ekolojik dengeyi koruyan önemli bir alan olduğuna dikkat çekerek, 'Arıcılık hem doğa hem de kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıyor. Üretmek isteyen vatandaşlarımızın eğitimden ekipman desteğine kadar her aşamada yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.