İzmit Belediyesi, Ramazan Ayı'nın dayanışma ve paylaşma ruhunu kentin dört bir yanına taşıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda kolisi ve sıcak yemek destekleri devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Ramazan Ayı'nın paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma ruhu İzmit'te yeniden hayat buluyor. İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Ramazan'da da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında yer alarak gıda kolisi ve sıcak yemek desteklerini başlattı.

Ramazan kolileri, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılırken, desteklerden faydalanmak isteyen vatandaşlar için başvurular da devam ediyor.

İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve temel gıda ürünlerinden oluşan Ramazan kolileri; İzmit Belediyesi Kardeş Eller Gıda Bankası ve sosyal hizmetler ekipleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim ediliyor. Belediyeye başvuran ve sosyal hizmet uzmanları tarafından ihtiyaç durumu tespit edilen aileler, Ramazan Ayı'nın bereketini sofralarında hissediyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Ramazan kolisi ve sıcak yemek desteklerinden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başvurular sürüyor. Destek almak isteyen aileler;

www.izmitkardeseller.com adresi üzerinden online başvuru yapabiliyor, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne şahsen başvurabiliyor ya da 0262 318 00 00 numaralı telefonu arayarak 4212-4213-4214-4216-4217-4220-4223 dâhili numaraları üzerinden taleplerini iletebiliyor.

Ramazan Kolisi Desteği ve Sıcak Yemek Desteği başvuruları 27 Şubat'a kadar alınmaya devam edecek.