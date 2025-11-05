İzmir'de Bornova Kent Konseyi, engelli bireylerin kent yaşamına tam ve eşit katılımını sağlamak amacıyla 'Erişilebilir Bir Bornova İçin Birlikte' sloganıyla Engelli Hakları Çalıştayı düzenliyor. Yedi tematik masa etrafında yürütülecek çalıştayda, çözüm önerileri ve politika taslakları oluşturularak Bornova Belediye Meclisi'ne sunulacak.

İZMİR (İGFA) - 6 Kasım 2025 Perşembe günü Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşecek çalıştay, Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

Gün boyu sürecek çalıştayda, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve uzmanlar bir araya gelerek engelli bireylerin yaşadığı sorunlara çözüm arayacak. Yedi tematik masa etrafında yürütülecek çalıştayda her masa farklı bir konu başlığını ele alacak:

1. Erişilebilirlik ve Altyapı: Kamusal alanların erişilebilir hale getirilmesi

2. Sosyal Destek, İstihdam ve Eğitim: Toplumsal yaşama ve istihdama tam katılım

3. Hukuksal Haklar ve Politika Geliştirme: Yerel düzeyde hak arama mekanizmalarının güçlendirilmesi

4. Teknoloji ve İnovasyon: Yeni teknolojilerle yaşam kalitesinin artırılması

5. Mevcut Hizmetlerin Entegrasyonu: Belediyenin mevcut hizmetlerinin kapsayıcılığının değerlendirilmesi

6. Engelli Bakımı ve Sağlığı: Erişilebilir sağlık ve bakım hizmetleri

7. Farkındalık Yaratma: Toplum genelinde engellilik bilincinin yaygınlaştırılması

SONUÇLAR BELEDİYE MECLİSİ'NE SUNULACAK

Her masadan çıkacak tespit ve öneriler, gün sonunda bir rapor haline getirilerek Bornova Belediye Meclisi'ne sunulacak. Böylece çalıştay, sadece bir fikir alışverişi platformu değil, somut politika adımlarının atılacağı bir sürecin başlangıcı olacak.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalıştayın Bornova'nın engelli dostu bir kent olması yönündeki çabaların önemli bir adımı olduğunu belirterek, 'Kent yaşamının tasarlanmasında tüm grupların ihtiyaç ve beklentilerinin de hesaba katıldığı çoğulcu ve katılımcı bir anlayışın egemen olması için çalışıyoruz. Engelliler için yaşamı kolaylaştıracak adımlar attık ama süreci değerlendirdiğimizde, aslında bütüncül bir engelli politikamız olmadığını fark ettik. Bu nedenle, engellilerin yaşamına göre planlanmış bir belediyecilik politikasını oluşturmak amacıyla bu çalıştayı düzenledik. Farklı disiplinlerden, farklı bakış açılarından beslenerek somut çözümler üretmeyi hedefliyoruz.' diye konuştu.