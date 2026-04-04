Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğinde 10-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın Trabzon ayağı, adrenalin dolu anlara sahne olacak.

TRABZON (İGFA) - Petlas 2026 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın Trabzon etabı, 10-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Trabzon Valiliği koordinasyonunda; Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat Kaymakamlığı, Akçaabat Belediyesi ile İl Jandarma ve Emniyet Müdürlükleri, İl Sağlık Müdürlüğü, İl AFAD Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin iş birliğiyle organize edilen şampiyona üç gün sürecek.

Açılış seremonisinin ardından gerçekleştirilecek keşif ve mukavemet etapları, Akçaabat Belediyesi önünden start alarak Akçaköy mevkiinde devam edecek. Organizasyonun ikinci gününde, Akçaköy'de saat 10.00'da başlayacak 11 kilometrelik mukavemet etabı, saat 18.00'e kadar sürecek. Final etabı ise 12 Nisan'da Akçaabat Sahili Yaylacık Çimeni Dolgu Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Etapların tamamlanmasının ardından saat 18.00'de düzenlenecek ödül töreni ile şampiyona sona erecek. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, tüm vatandaşları bu heyecan dolu organizasyonu izlemeye davet etti.