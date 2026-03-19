Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde anlamlı bir projeye daha imza attı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan ve gluten hassasiyeti bulunan vatandaşları unutmayan Yıldırım Belediyesi, bayram sevincini herkesle paylaşmak adına özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, glütene hassasiyeti bulunan 400 farklı haneye glutensiz baklava dağıtımı yapıldı. Kapı kapı dolaşan ekipler, hem bayram öncesi vatandaşların yüzünü güldürdü hem de 'Yıldırım'da kimse yalnız değil' dedirtti.

Sosyal belediyeciliğin sadece hizmet üretmek değil, aynı zamanda her kesimin hayatına dokunmak anlamına geldiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Yıldırım'da yaşayan her bir vatandaşımız bizim için kıymetlidir. Özel hassasiyetleri olan hemşehrilerimizi de unutmadan, onların yaşamını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu bayramda da glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlarımızın sofralarına küçük de olsa bir mutluluk katmak istedik. Tüm hemşehrilerime huzurlu, mutlu, sağlıklı bayramlar diliyorum' dedi.