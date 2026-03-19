Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan Bayramı tatili öncesinde belediye personeli ile bayramlaştı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bayramlaşarak birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi. Osmangazi Belediyesi'nin Soğanlı'da yer alan hizmet binalarını ziyaret eden Başkan Aydın, daha sonra personel ile belediye hizmet binasında bir araya geldi. Belediye hizmet binasında düzenlenen bayramlaşma programına başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda belediye personeli katılım gösterdi.

'HERKESE SAĞLIKLI BİR BAYRAM DİLİYORUM'

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda tek tek personelle bayramlaşan Başkan Aydın, özverili çalışmalarından dolayı tüm çalışanlara teşekkür etti. Belediyecilik hizmetlerinin bir ekip işi olduğuna dikkat çeken Aydın, Osmangazi'ye değer katan projelerin arkasında güçlü bir kadro bulunduğuna işaret ederek şunları söyledi:

'Bayramlaşmamızı 3 bine yakın mesai arkadaşlarımızla birlikte yaptık. 30 gün boyunca ibadetini yapanlar, nefsine hakim olup Ramazan'ın bereketini, huzurunu yaşayan bütün toplumumuza, Türkiye'ye ve İslam alemine şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Allah inşallah yenilerine eriştirsin. Mesai arkadaşlarımızla birlikte, yönetici kadromuzla, meclis üyelerimizle Osmangazi'mize, Bursa'mıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Herkese, güzel, sağlıklı bir bayram diliyorum.'

Program boyunca personelle sohbet eden Başkan Aydın, çalışanların bayramını tek tek kutlayarak aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.