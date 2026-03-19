Yeşilay Şile Şubesi'nin düzenlediği iftar programında spor camiası, Ramazan ayı ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla bir araya geldi.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Şile ilçesinde Yeşilay Şube Başkanlığı tarafından Ramazan ayı ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla iftar programı düzenlendi. İlçe Spor Müdürlüğü bünyesinde yeni oluşturulan Genç Ofis'te gerçekleştirilen programda, Şile'nin spor camiası geniş katılımla aynı sofrada buluştu.

Programa Mustafa Çit, İlhan Ocaklı, Can Tabakoğlu, Bedrettin Naim Arslan ile çok sayıda davetli, kulüp yöneticisi ve sporcu katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve akşam ezanının ardından oruçlar açılırken, programda konuşan Yeşilay Şile Şube Başkanı Hakan Şengül, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek bağımlılıkla mücadele mesajı verdi. Şengül, genç sporcular ve aileleriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İçişleri Bakan Müşaviri İlhan Ocaklı ise konuşmasında, Çanakkale Deniz Zaferi'nin sadece anılmakla kalmaması gerektiğini belirterek, gençlerin Çanakkale ruhunu yerinde hissetmesinin önemine vurgu yaptı.

Programda ayrıca, önceki belediye başkanlığı döneminde kurulan spor akademisine ilişkin bilgiler paylaşılırken, Ocaklı akademiden 6 bin 700 öğrencinin ücretsiz yararlandığını ifade etti.

Şile Kaymakamı Mustafa Çit de Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmalarına destek verdiklerini belirterek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Program, ilçede spora katkı sunan isimlere plaket takdimiyle sona erdi.