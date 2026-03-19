Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklerle anlamlı bir güne imza attı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de DEÜ 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda 'Direnişin Simgesidir Çanakkale' başlıklı konferans ve sergi programı düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, konuşmasına geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'yı anarak başladı.

Ortaylı'nın Türk tarihçiliğine önemli katkılar sunduğunu belirten Rektör Yılmaz, bilgi birikimi ve eserleriyle ilim dünyasında kalıcı izler bıraktığını ifade etti.

Rektör Yılmaz, İlber Ortaylı'nın akademik duruşuyla birçok nesle ilham verdiğini vurgulayarak, her zaman saygı ve minnetle hatırlanacağını dile getirdi.

'BU BÜYÜK ZAFER, TÜM TOPLUMLAR İÇİN İLHAM KAYNAĞIDIR'

Çanakkale Zaferi'nin dünya savaş tarihinde eşi benzeri olmayan bir başarı ve kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Rektör Yılmaz,

'Milletimizin birlik ve beraberlik içinde, tüm imkânsızlıklara rağmen işgalci güçlere karşı kazandığı bu büyük zafer, sadece Türk milleti için değil, dünya tarihine yön veren tüm toplumlar için ilham kaynağı olmuştur. Çanakkale'de ortaya konulan mücadele ruhu, bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü göstergelerinden biridir. Bu eşsiz direniş, milletimizin azim ve kararlılıkla neler başarabileceğinin en somut örneği olarak hafızalardaki yerini korumaktadır. Çanakkale Zaferimizin 111'inci yılını kutluyor; başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz.'

Rektör Yılmaz, konuşmasını Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun 'Meydan Şiiri'ni okuyarak tamamladı. Program kapsamında ayrıca, DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fevzi Çakmak tarafından hazırlanan 18 Mart temalı sergi, Rektörlük Fuaye Alanı'nda ziyarete açıldı. Serginin 18-25 Mart 2026 tarihleri arasında ziyaret edilebileceği bildirildi.

ÇANAKKALE'YE TARİHÎ YOLCULUK

DEÜ, 18 Mart etkinlikleri kapsamında öğrencileriyle birlikte Çanakkale'ye anlamlı bir ziyaret de gerçekleştirdi. DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Çakmak rehberliğinde düzenlenen gezide öğrenciler; Kilitbahir Kalesi, Namazgâh Tabyası, Seyit Onbaşı Heykeli, Şahindere Şehitliği, Çanakkale Şehitler Abidesi, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Kanlısırt, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Aynalı Çarşı'yı ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Fevzi Çakmak, 'Çanakkale Zaferi'nin gururunu ve heyecanını yüreklerinde hisseden öğrencilerimizle birlikte bu anlamlı ziyareti gerçekleştirdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır' sözü doğrultusunda, tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale'yi yerinde inceleme fırsatı bulduk. Öğrencilerimizle birlikte o gün yaşananları paylaşarak, ecdadımızın fedakârlıklarını bir kez daha derinden hissettik. Bu anlamlı yolculuk, Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşımaktadır,' ifadelerini kullandı.

DEÜ'DE BAYRAMLAŞMA TÖRENİ

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ayrıca Ramazan Bayramı dolayısıyla Rektörlük Fuaye Alanı'nda bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ın yanı sıra rektör yardımcıları, genel sekreterlik yönetimi, dekanlar, daire başkanları ile akademik ve idari personel katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan Rektör Yılmaz, tüm üniversite mensuplarının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

'Geçtiğimiz günlerde İstiklâl Marşımızın kabulünü, bugün ise 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünü idrak ettik. Bu anlamlı günlerin ardından Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Milletimizin tarihindeki bu önemli dönüm noktaları, bizlere birlik, beraberlik ve dayanışmanın değerini bir kez daha hatırlatmaktadır. Bayramların, toplumsal dayanışmayı güçlendiren, gönül köprüleri kuran özel zamanlar olduğuna inanıyor; bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarımıza sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum.'

Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

RESMÎ TÖRENLERE KATILIM

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversitede düzenlenen etkinliklerin yanı sıra İzmir Valiliği tarafından Kadifekale Hava Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine ve İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından DEÜ Sabancı Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen programa da katıldı.