İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZDENİZ AŞ’de toplu sözleşme görüşmeleri mutabakatla sonuçlandı.İZMİR (İGFA) - İZDENİZ ile Türk-İş’e bağlı Türkiye Denizciler Sendikası arasındaki görüşmelerin ardından tıpkı DİSK Genel İş’le yapılan sözleşmede olduğu gibi yüzde 30’luk artış oranında anlaşma sağlandı. Toplu iş sözleşmesini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı İrfan Mete imzaladı.

İZDENİZ AŞ ve Türk-İş’e bağlı Türkiye Denizciler Sendikası arasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde mutabakat sağlandı. 4 ay süren görüşmeler sonucunda, İzmir’de deniz ulaşımını sağlayan İZDENİZ şirketi çalışanlarına 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında zam yapıldı. Toplu iş sözleşmesini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı İrfan Mete imzaladı.

“TOPLU SÖZLEŞMELERDE STANDART”

İmzaların atılmasının ardından duyduğu mutluluğu dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzelman AŞ ve İzenerji AŞ ile DİSK Genel İş arasında 4 Haziran’da imzalanan sözleşmede de 2025 yılı için yine yüzde 30 zam oranının kabul edildiğini hatırlatarak, “İZDENİZ’le yaptığımız sözleşmede de İzelman ve İzenerji şirketlerimizin sözleşmelerindeki zam oranını koruyarak bu yönde bir istikrar ve tutarlı bir duruş sergilediğimiz inancındayım. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak işçilerimizin haklarını ve kurumun mali disiplinini bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Bu anlamda bir standart yakaladığımızı ve toplu iş sözleşmelerinde şimdiye kadar örneği olmayan bir çizgi tutturduğumuzu düşünüyorum. Toplu sözleşmemiz emekçi kardeşlerimize ve tüm İzmirlilere hayırlı olsun” diye konuştu.