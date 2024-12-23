İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, seyir ve yolcu güvenliği için önemli uyarılarda bulundu. Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (IMO) standartları kapsamındaki önlemlerin istisnasız uygulandığı belirtilirken, özellikle yanaşma sırasında yaşanabilecek acil manevraların yaratabileceği tehlikelere dikkat çekildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Körfezi’nde 25 yıldır yolcu ve araç taşımacılığı hizmeti veren, yaz aylarındaki Midilli seferleriyle uluslararası sulara da çıkan İZDENİZ Genel Müdürlüğü, yolcu güvenliği açısından uyulması gereken kurallara dikkat çekti.

Yılda ortalama 15 milyon yolcu ve 1,5 milyon araç taşıdıklarını söyleyen İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (IMO) standartlarına uygun güvenlik önlemlerini istisnasız uyguladıklarının altını çizdi. Klas kuruluşları (denizcilik sektöründe denetim ve gözetim yapan bağımsız yapılar) tarafından düzenli olarak denetlendiklerini kaydeden Marım, “Gemilerimiz ve iskelelerimiz, bu denetimleri başarıyla geçmektedir” dedi.

EN BÜYÜK RİSK YANAŞMALARDA

Yüzde 100 seyir ve yolcu güvenliği için yolcuların da bilinçli olması ve kurallara uyması gerektiğini belirten Marım, olumsuz hava ve deniz koşullarının yanı sıra gemilerimizde meydana gelebilecek anlık arızalar dolayısıyla riskli durumların ortaya çıkabildiğini belirterek, "Özellikle kalkış ve yanaşma manevraları sırasında tehlike ihtimali artıyor. Bu risk, merdivenlerde bekleyen yolcular için daha da katlanıyor. Yolcularımızın, hava yollarında olduğu gibi deniz taşımacılığında da tüm güvenlik ve yolculuk kurallarına uymaları gerekiyor. Bu konuda gemi içinde görsel ve sesli uyarı sistemlerimiz mevcut. Ancak şimdi stajyer arkadaşlarımızı da eğitiyoruz ve gerekirse yolcularla bire bir iletişim kurmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

Arabalı vapurların merdiven başlarına otomatik güvenlik bariyerleri yaptıklarını ve yanaşma öncesi merdivenlerde beklemeyi bu şekilde engellediklerini kaydeden Marım, benzer bariyerlerin en kısa sürede yolcu gemilerindeki merdiven başlarına da yapılacağını söyledi.