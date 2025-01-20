İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Vakıf kiralarının yüzde 300 ile 846 oranında arttırılmasına tepki göstererek, "Yüzde 846 kira artışı mı olur, el insaf!" dedi.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kiralarını TBMM'de gündeme getirdi.

Milletvekili Türkoğlu, vakıf kiralarının yüzde 300 ile 846 oranında artırılmasıan tepki göstererek, "Devlet bile maksimum kira artışını yüzde 60.45 olarak belirlemişken, Vakıflar Genel Müdürlüğü hangi olmayan kriteri baz almıştır?” diye sordu.

“Devlet kiracısına, ‘Paranız yoksa çıkın!’ diyemez” ifadesini kullanan Türkoğlu, Vakıf taşınmazlarında kiracı olan özellikle emekli, asgari ücretli, dar gelirli aileler ve küçük esnafın büyük mağduriyet yaşadığına dikkat çekti.

Türkoğlu, konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı’nın cevaplandırması talebiyle TBMM'ye verdiği 7 maddelik önergesinde şu şoruları yöneltti:

"SORU 1- Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kira artış oranları hangi kriterlere göre belirlenmektedir? Devlet bile maksimum kira artışını Aralık 2024’te yüzde 60.45 olarak belirlemişken, Vakıflardaki artış oranlarında enflasyon, gelir düzeyi veya kiracıların ekonomik durumu gibi faktörler neden dikkate alınmamaktadır?

SORU 2- 2025 yılında bazı kiracılara yüzde 846 oranında kira artışı yapıldığı iddiaları doğru mudur? Doğruysa bu artış oranı hangi gerekçelere dayanmaktadır?

SORU 3- Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait taşınmazlarda kiracı olan özellikle emekli, asgari ücretli, dar gelirli aileler ve küçük esnaf için farklı bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir? Bu gruplara yönelik özel bir kira artış politikası uygulanacak mıdır?

SORU 4- Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülklerine yatırım yaparak bu mülkleri yaşanabilir hale getiren kiracılara yönelik olarak, yapılan masrafların kira artışlarında dikkate alınması düşünülmekte midir?

SORU 5- Devletin, Vakıflar Genel Müdürlüğü kiracılarına yönelik fahiş kira artışlarına müdahale ederek, kira artışlarının sınırlanması veya makul seviyelere çekilmesi yönünde bir düzenleme yapması planlanmakta mıdır?"

SORU 6- 2024 ve 2025 kira artışlarına yönelik olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yapılan itirazların sayısı kaçtır? Bu itirazların ne kadarı olumlu sonuçlandırılmıştır?

SORU 7- Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, kiracıların mağduriyetlerini gidermek ve bu süreci daha şeffaf hale getirmek için hangi adımlar atılacaktır?”