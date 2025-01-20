Paylaşımlı e-skuter yönetmeliğinde düzenleme yapılacağını duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, düzenlemenin e-skuterlerın hızlarının otomatik olarak düşürülmesinden yerlilik şartına kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, elektrikli skuterler ile ilgili yönetmelik değişiklik taslağında olduklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektrikli skuterlerla (e-skuter) ilgili bir yönetmelik değişiklik taslağı hazırlandığını bildirdi.

Paylaşımlı e-skuter kullanımı sırasında yaşanan tereddütler, sorunlar ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla 2021 yılında konuya ilişkin bir yönetmeliğin yürürlüğe alındığını anımsatan Bakan Uraloğlu, ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle yürürlükte bulunan yönetmelikte önemli değişiklikler yapılacağını duyurdu.

İŞLETMECİLERE E-SKUTER VERİLERİNİ KOLLUK KUVVETLERİ VE BELEDİYELER İLE PAYLAŞMA ZORUNLULUĞU GETİRİLECEK

Bakan Uraloğlu, söz konusu düzenlemenin sektöre yönelik gözlemler ve ihtiyaçları göz önüne alarak hazırlandığını belirterek, "Yapacağımız düzenleme ile işletmelere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait taşımacılık veri tabanına kaydedilen e-skuter faaliyetlerinden elde edilen kullanım verilerini kolluk kuvvetleri ve belediyeler ile paylaşma zorunluluğu getireceğiz. Bu sayede denetimleri sıklaştırarak sürüş güvenliğini artıracağız" dedi.

Yönetmelik değişikliği kapsamında trafik düzeni ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra hız limitlerine uyulması adına da önemli değişiklikler yapacaklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "E-skuterlerın yasaklı bölgelere girişinin önüne geçeceğiz. Özellikle hız sınırının yüksek olduğu yollara giren e-skuterler tespit edilecek ve işletmeciler tarafından kullanıcılara ikaz gidecek. İşletmeciler girmesi yasak olan bölgelere giren e-skuterlerın hızlarını otomatik olarak düşürecek. Hız limitleriyle ilgili gerekli tedbirleri almayan işletmecilere 6 bin 923 lira idari para cezası verilecek" diye konuştu.

Bu arada kullanıcılara yönelik hizmet kalitesinin yükseltilmesi için de değişiklikler yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "E-skuter işletmelerinin çağrı merkezlerine ve mobil uygulamalarına iletilen şikayetlerin en kısa sürede çözülmesi sağlanacak. Kullanıcılara güvenlik yükümlülükleri ile ilgili bilgi verilecek. İşletmeler şarj seviyesi durumunu, gidilebilecek tahmini mesafeleri ve anlık ücret bilgisini anlık olarak bildirecek. Kullanıcıya yönlendirme amacıyla harita hizmeti sunulacak" dedi.

Düzenleme sonrası e-skuterlerın devrilme veya kazalarının işletmeci firmalar tarafından kayıt altına alınacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, kaza ve şikâyet bilgilerinin aylık periyotlarla Bakanlık veri tabanına kaydedileceğini söyledi. Uraloğlu, hizmette bulunan e-skuterlerın en az yüzde 20 şarj seviyesine sahip olmasının zorunlu olacağının da altını çizdi.