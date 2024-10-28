İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, Köfteci Yusuf'a destek ziyaretinde bulundu.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Burada açıklamada bulunan İyi Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, Yerli Marka olarak Türkiye de 42 ilde 278 şubesi bulunan köfteci Yusuf Markası Yükselen bir trende yapılan karalama kampanyası olduğunu söyledi.

Yurt Dışında Şube açması gereken bir pozisyonda iken bir kısım çevrelerden karalama kampanyasına dönüştürüldugune dikkat çeken Akar" Bir kısım Medya üzerinden 278 şubesinden yalnızca bir şubesinde 3-4 ay önce şahit numune dahi alınmadan yapılan bir denetim sonucunda o şubeye uygulama yapılması gerekirken TÜM Şubeler ve Marka hedef gösterilerek Köfteci Yusuf Marka değerinin düşürülmesine yönelik yapılan kampanya Halkın Vijdanından Ters tepmistir"dedi.

Halk Köfteci Yusuf yerli Markaya sahip çıkarak satışların eskisinden daha fazla olmasını sağladigina dikkat çeken Akar," Türkiye'de ve Dünyada marka haline gelen Beypazarı maden suyuna yurt dışındaki pazar payından rahatsız olan bir kısım çevreler o markamıza da köfteci Yusuf'a benzer bir karalama kampanyası başlattıklarını yakın zamanda malesef gördük. Markasının Mardin Başta olmak Üzere Doğu ve Güneydoğu da açılmasını markada talep etmekteyiz. Özelikle yükseliş trendinde bulunan yerli markalarımız başta hükümetin ve ilgili bakanlıkların sahip çıkması marka değerlerinı korunması ve gereken desteğin vereilmesi gerekir"açıklamasında bulundu.