İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, "Türk milletinin refahı ve huzuru için İYİ Parti olarak çözümün bir parçasına hizmet etmeye ve günü geldiğinde sorunları çözecek merci olmaya gayret ediyor, İstanbul Teşkilatı olarak, İl başkanlığımız ve tüm ilçe başkanlıklarımızla aziz milletimizin her sorunu için mücadele edeceğimiz sözünü veriyoruz." diyerek 'Türk Milleti'ne söz verdi.

İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Harun Çapur da İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun’un açıklamalarına ve partisinin kapalı nüfus sayımı önerisine bir destek mesajı yayımladı.

“İYİ Partimizin sözü senettir” diyen Çapur, yazılı açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:



KAPALI NÜFUS SAYIMI, SEÇENEK DEĞİL ZORUNLULUKTUR!



"Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun 9 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilen Grup Toplantısı'nda ifade ettiği, 3 Kasım 2024'te, 24 yıl aradan sonra yeniden bir kapalı nüfus sayımı yapılması önerisini bizler de tüm gücümüzle destekliyoruz. İl Başkanımızın da belirttiği gibi; açık cezaevine dönen sokaklarda yasanan vahşetlere karşı, milletimizden yükselen çığlık hükümet tarafından duyulmuyor. Bu kadar kaçak ve suçlunun dışarıda elini kolunu sallaya sallaya gezdigi bir memlekette kapalı yani sokağa çıkma yasaklı nüfus sayımı bir seçenek değil zorunluluktur. Her gün güvende olmak için, bir gün evde kalmaya razıyız“



YENİDEN ŞİMŞEK GİBİ ÇAKACAĞIZ



İYİ Partinin 7. kuruluş yıldönümünün 27 Ekim Pazar günü kutlanacağının da altını çizen Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Harun Çapur, “Gaziosmanpaşa ilçe teşkilatımızla bizler tam kadro orada olacağız. Türkiyenin dört bir yanından gelecek tüm teşkilatlarımızla o gün yeniden şimşek gibi çakacağız. Yine Cumhuriyet Bayramımıza da yakışır bir kutlama olacak” d.edi.

İyi Parti İl Başkanı Yücel Coşkun'un X'ten yaptığı paylaşım...

İyi Parti İl Başkanı Yücel Coşkun'un X'ten yaptığı paylaşımın linki...

https://x.com/yucel_coskun/status/1844455543483605271?s=46