Gaziosmanpaşa, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümünde tarihi bir kalabalığa sahne oldu.

Gaziosmanpaşa Meydanı ve çevresindeki cadde ve sokakları dolduran yaklaşık 200 bin kişi, İstiklal

Marşı’nı hep bir ağızdan söyledi. Türk bayraklarının dalgalandığı, binlerce telefon ışığının meydanı

aydınlattığı gecede vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, gün boyu

süren etkinliklerle devam etti. Akşam saatlerinden itibaren Gaziosmanpaşa Meydanı ve çevresine

akın eden vatandaşlarla birlikte kutlamaların coşkusu giderek arttı.

30 Ağustos kutlamaları, Gaziosmanpaşa’da bugüne kadar gerçekleştirilen en geniş katılımlı

organizasyonlardan birine dönüştü. Meydandan çevredeki cadde ve sokaklara yayılan kalabalık,

ellerindeki Türk bayraklarıyla Zafer Bayramı coşkusuna ortak oldu.

GAZİOSMANPAŞA’DA TARİHİ 30 AĞUSTOS KALABALIĞI

Tarihi kalabalığın buluştuğu gecede vatandaşlara seslenen Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili

Eray Karadeniz, bir yılı aşkın süredir eğitimden spora, kültür sanattan sosyal desteğe, yeşil alanlardan

kentsel dönüşüme kadar ilçenin birçok alanında çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Karadeniz, sosyal ve

kültürel buluşmalara verdikleri önemi ifade ederek meydandaki yoğun katılıma da dikkat çekti.

“Son bir yılı gerçekten dolu dolu geçirdik. Neredeyse her gün başka bir programda, başka bir

mahallede sizlerle bir aradaydık. Bu akşam da o güzel buluşmaların en kalabalıklarından birini

yaşıyoruz. Görüyorum ki bu akşam bu aile daha da büyümüş. Biz bunu daim edip büyütmek için var

gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

“EN BÜYÜK TEŞEKKÜRÜM BU MEYDANI DOLDURAN SİZLERE”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Karadeniz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve

vatan uğruna can veren şehitleri rahmet ve minnetle andı. Yıldız Tilbe’yi Gaziosmanpaşa’da

ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karadeniz, meydanı dolduran vatandaşlara da

teşekkür etti.

“Birazdan yıllardır hepimizin hayatına dokunan, şarkılarını bazen neşeyle bazen hüzünle hep bir

ağızdan söylediğimiz çok özel bir isim sahnede olacak. Yıldız Tilbe’yi Gaziosmanpaşa’da ağırlamaktan

büyük mutluluk duyuyoruz. Ama en büyük teşekkürüm size; bu meydanı dolduran, sevincimizi

çoğaltan, Gaziosmanpaşa’nın güzel enerjisini buraya taşıyan sizlere.”

Karadeniz, konuşmasını “Gaziosmanpaşa ailem, 30 Ağustos Zafer Bayramımız bir kez daha kutlu

olsun.” sözleriyle tamamladı.

İSTİKLAL MARŞI’NA 200 BİN KİŞİ EŞLİK ETTİ

Gecenin en dikkat çeken anı ise meydanı ve çevresini dolduran vatandaşların İstiklal Marşı’nı hep bir

ağızdan söylemesi oldu. Yıldız Tilbe’nin de eşlik ettiği İstiklal Marşı sırasında binlerce Türk bayrağı aynı

anda dalgalandı. Cep telefonlarının ışıklarıyla aydınlanan meydanda ortaya çıkan görüntüler, 30

Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına damga vurdu.

ZAFER COŞKUSU GECE BOYU SÜRDÜ

Yıldız Tilbe, sevilen şarkılarıyla Gaziosmanpaşa Meydanı’nı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gece

yaşattı. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden kalabalık, ellerindeki Türk bayraklarıyla 30 Ağustos Zafer

Bayramı’nın 104. yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

Gün boyu süren etkinlikler ve Yıldız Tilbe konseriyle Gaziosmanpaşa, Zafer’in yıl dönümünde tarihi bir

buluşmaya ev sahipliği yaptı.