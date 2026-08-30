Gaziosmanpaşa, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümünde tarihi bir kalabalığa sahne oldu.
Gaziosmanpaşa Meydanı ve çevresindeki cadde ve sokakları dolduran yaklaşık 200 bin kişi, İstiklal
Marşı’nı hep bir ağızdan söyledi. Türk bayraklarının dalgalandığı, binlerce telefon ışığının meydanı
aydınlattığı gecede vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, gün boyu
süren etkinliklerle devam etti. Akşam saatlerinden itibaren Gaziosmanpaşa Meydanı ve çevresine
akın eden vatandaşlarla birlikte kutlamaların coşkusu giderek arttı.
30 Ağustos kutlamaları, Gaziosmanpaşa’da bugüne kadar gerçekleştirilen en geniş katılımlı
organizasyonlardan birine dönüştü. Meydandan çevredeki cadde ve sokaklara yayılan kalabalık,
ellerindeki Türk bayraklarıyla Zafer Bayramı coşkusuna ortak oldu.
GAZİOSMANPAŞA’DA TARİHİ 30 AĞUSTOS KALABALIĞI
Tarihi kalabalığın buluştuğu gecede vatandaşlara seslenen Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili
Eray Karadeniz, bir yılı aşkın süredir eğitimden spora, kültür sanattan sosyal desteğe, yeşil alanlardan
kentsel dönüşüme kadar ilçenin birçok alanında çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Karadeniz, sosyal ve
kültürel buluşmalara verdikleri önemi ifade ederek meydandaki yoğun katılıma da dikkat çekti.
“Son bir yılı gerçekten dolu dolu geçirdik. Neredeyse her gün başka bir programda, başka bir
mahallede sizlerle bir aradaydık. Bu akşam da o güzel buluşmaların en kalabalıklarından birini
yaşıyoruz. Görüyorum ki bu akşam bu aile daha da büyümüş. Biz bunu daim edip büyütmek için var
gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”
“EN BÜYÜK TEŞEKKÜRÜM BU MEYDANI DOLDURAN SİZLERE”
30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Karadeniz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve
vatan uğruna can veren şehitleri rahmet ve minnetle andı. Yıldız Tilbe’yi Gaziosmanpaşa’da
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karadeniz, meydanı dolduran vatandaşlara da
teşekkür etti.
“Birazdan yıllardır hepimizin hayatına dokunan, şarkılarını bazen neşeyle bazen hüzünle hep bir
ağızdan söylediğimiz çok özel bir isim sahnede olacak. Yıldız Tilbe’yi Gaziosmanpaşa’da ağırlamaktan
büyük mutluluk duyuyoruz. Ama en büyük teşekkürüm size; bu meydanı dolduran, sevincimizi
çoğaltan, Gaziosmanpaşa’nın güzel enerjisini buraya taşıyan sizlere.”
Karadeniz, konuşmasını “Gaziosmanpaşa ailem, 30 Ağustos Zafer Bayramımız bir kez daha kutlu
olsun.” sözleriyle tamamladı.
İSTİKLAL MARŞI’NA 200 BİN KİŞİ EŞLİK ETTİ
Gecenin en dikkat çeken anı ise meydanı ve çevresini dolduran vatandaşların İstiklal Marşı’nı hep bir
ağızdan söylemesi oldu. Yıldız Tilbe’nin de eşlik ettiği İstiklal Marşı sırasında binlerce Türk bayrağı aynı
anda dalgalandı. Cep telefonlarının ışıklarıyla aydınlanan meydanda ortaya çıkan görüntüler, 30
Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına damga vurdu.
ZAFER COŞKUSU GECE BOYU SÜRDÜ
Yıldız Tilbe, sevilen şarkılarıyla Gaziosmanpaşa Meydanı’nı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gece
yaşattı. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden kalabalık, ellerindeki Türk bayraklarıyla 30 Ağustos Zafer
Bayramı’nın 104. yıl dönümünü coşkuyla kutladı.
Gün boyu süren etkinlikler ve Yıldız Tilbe konseriyle Gaziosmanpaşa, Zafer’in yıl dönümünde tarihi bir
buluşmaya ev sahipliği yaptı.