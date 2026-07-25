Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) birliği tarafından yürütülen 2026 Öğrenci Staj Programı kapsamında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nden gelen stajyer öğrenciler, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin eğitim, çevre, sıfır atık, bilim, sanat ve yabancı dil alanındaki çalışmalarını yerinde inceleyerek belediyecilik uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, TDBB 2026 Öğrenci Staj Programı kapsamında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nden gelen stajyer öğrencileri ağırladı. Belediye yöneticilerinin ve çalışanlarının da katılım sağladığı programda öğrenciler, çevre yönetimi, eğitim ve gençlik hizmetleri başta olmak üzere belediyenin farklı alanlarda yürüttüğü çalışmaları bire bir inceleme fırsatı buldu.

ÇEVRE VE EĞİTİM ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR YERİNDE TANITILDI

Program kapsamında; sürdürülebilirlik ve çevre projeleri tanıtılarak iklim krizi ve eylem planına ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Ardından 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Temizlik Hizmetleri Şantiyesi ziyaret edilerek atık toplama sistemleri ve kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi verildi. Daha sonra; Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi, Sanat Akademisi, Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi (Dil Akademisi) ve Bilgi Evlerigezilerek belediyenin bilim, sanat, yabancı dil ve eğitim alanında hayata geçirdiği çalışmalar katılımcılara aktarıldı.

Yoğun geçen programın ardından öğrenciler, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin yeni sosyal yaşam alanı Paşa Kahvesi Taşlıtarla’da ağırlandı. Birbirinden güzel lezzetler eşliğinde verilen molada hem günün değerlendirmesi yapıldı hem de öğrenciler keyifli bir ortamda sohbet etti. Sıcak ve samimi anlara sahne olan ziyaret, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Program boyunca belediyenin farklı hizmet alanlarını yakından inceleyen öğrenciler, edindikleri bilgi ve deneyimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, ziyaretin mesleki gelişimlerinin yanı sıra kültürel etkileşimide güçlendirdiğini belirtti. TDBB 2026 Öğrenci Staj Programı ile gerçekleştirilen ziyaret, yerel yönetim tecrübelerinin paylaşılmasına, Türk dünyası gençleri arasındaki iş birliği ve kültürel bağların güçlenmesine büyük katkı sağladı.