Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, SGK'nın Elektronik Tebligat Uygulaması ile bugüne kadar 1 milyon 125 bin 159 tebligat yapıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Dijitalin Yüzyılı’nda vatandaşlar için hizmet alanlarını genişleterek, işlemlerini kolaylaştırdıklarını ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'nun elektronik tebligat uygulaması ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu uygulama ile vatandaşlara tebliğ edilmesi gereken evrakların elektronik ortamda imzalanarak tebligat adreslerine kolaylıkla iletilebilmesini ücretsiz olarak sağladıklarını belirtti.

Haziran ayı itibarıyla Elektronik Tebligat Uygulaması’na yapılan başvuru sayısının 2 milyon 624 bin 669 olduğunu belirten Bakan Işıkhan, birimler tarafından ilgili vatandaşlara elektronik ortamda ücretsiz şekilde iletilen tebligat sayısının da 1 milyon 125 bin 159 olduğunu açıkladı.