Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kuraklıkla mücadelede proaktif su yönetimi vizyonuyla önemli bir adım daha attı.KOCAELİ (İGFA) - Başiskele ilçesinin üst kotlarındaki doğal kaynak sularını içme suyu şebekesine kazandırmayı hedefleyen yeni proje kapsamında, yılda 9 milyon metreküplük ek su kapasitesi sağlanacak. Bu stratejik hamleyle Yuvacık Barajı’nın yükü azalırken, Kocaeli’nin içme suyu arz güvenliği güçleniyor.

YUVACIK BARAJI’NIN YÜKÜ AZALIYOR

Küresel iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki baskısını azaltmak amacıyla uzun süredir sürdürülebilir su yönetimi çalışmaları yürüten İSU, Kocaeli’nin günlük 650 bin metreküplük içme suyu ihtiyacının yalnızca 270 bin metreküpünü Yuvacık Barajı’ndan karşılıyor. Geri kalan ihtiyaç ise alternatif kaynaklarla temin ediliyor. Bu başarıda arıtma tesisleri, içme suyu kuyuları, depo yatırımları, kaptaj çalışmaları, SCADA destekli otomasyon sistemleri ve kayıp-kaçakla mücadele projeleri etkili rol oynuyor.

YILLIK 9 MİLYON METREKÜPLÜK YENİ KAYNAK

Başiskele Yuvacık bölgesinde yürütülen proje kapsamında, baraj havzası dışında kalan doğal kaynak suları modern altyapı sistemleriyle şebekeye entegre ediliyor. Toplam 25 bin 692 metre uzunluğundaki içme suyu hattının 11 bin 586 metresi tamamlandı. Hat; duktil ve çelik borulardan oluşurken, altyapıya 6 adet prekast maslak yapısı ve 50 metreküplük içme suyu deposu da dahil edildi.

GELECEĞİN SU POLİTİKASI BUGÜNDEN ŞEKİLLENİYOR

İSU Genel Müdürlüğü, suyun stratejik ve ikamesi olmayan bir kaynak olduğu bilinciyle yerel kaynakları koruma ve verimli kullanma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Kurum, iklim değişikliğine karşı direnç oluşturan projeleriyle hem çevreyi koruyor hem de toplumda tasarruf bilinci oluşturuyor. Su temininden arıtmaya, iletim hatlarından otomasyon sistemlerine kadar tüm süreçler entegre biçimde yönetiliyor.