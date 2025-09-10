Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türk Tarih Kurumu (TTK) iş birliği ve İzmir Valiliği’nin desteğiyle, “İşgalden Kurtuluşa Batı Anadolu’da Yunan Mezalimi” başlıklı bir panel düzenledi.İZMİR(İGFA) - İzmir İktisat Kongresi Binası’nda gerçekleştirilen etkinlikte, akademisyenler Batı Anadolu’daki Yunan işgalini tarihsel belgeler ışığında farklı yönleriyle ele aldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, konuşmasına Balçova Salih İşgören Polis Karakolu’na yönelik saldırıyı kınayarak başladı ve şehitlere rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Erdoğan, ardından şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan, kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir’deyiz. 9 Eylül, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yürütülen yalnızca askerî bir zafer değil; Türk milletinin yeniden doğuşunun ve özgürlüğüne kavuşmasının hikâyesidir. 9 Eylül, milletimizin geleceğine duyduğu güvenin, özgürlük aşkının ve vatan sevgisinin ifadesidir.”

TARİHSEL HAFIZANIN SORUMLULUĞU

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, 1919–1922 yılları arasında Batı Anadolu’da yaşanan Yunan mezalimini tarihsel belgelerle ortaya koyarak, bu olayların yalnızca Türk kaynaklarında değil, müttefik devletlerin harp heyetlerinin raporlarında da doğrulandığını belirtti. Özgen, panelin amacının nefret değil, hakikatin açıklıkla ortaya konulması olduğunu ifade etti.

BİRLİK VE DAYANIŞMA MESAJI

T.C. Dışişleri Bakanlığı Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin ise, tarihsel olayların doğru okunmasının önemine dikkat çekerek, kin ve nefretten uzak, bilinçli nesiller yetiştirmenin gerekliliğini vurguladı.

Özügergin ''Türk milletinin karakteri bunu bizim açımızdan Yunanistan'a kıyasla daha kolay yapabilmektedir. Dostluk elimizi Yunanistan'a karşı olabildiğince uzatırken her iki tarafın da samimiyet, iyi niyet ve iş birliği temelinde kazançlı çıkacağı bir gelecek için çabalamaya devam ediyoruz." dedi.

AKADEMİK KATKILAR

Panelin bilimsel oturumunda Prof. Dr. Haluk Selvi (SAÜ), işgalin kamuoyundaki yansımalarını değerlendirirken; Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan (DEÜ), İzmir’in kaderini uluslararası perspektiften ele aldı. Prof. Dr. Mehmet Emin Elmacı (DEÜ) ise İzmir Yangını’nı tarihsel belgeler ışığında aktardı.

DEÜ’DEN GELECEK NESİLLERE MESAJ

Panelin sonunda DEÜ yönetimi, üniversitenin adını aldığı 9 Eylül ruhunu gelecek kuşaklara aktarma kararlılığını yineleyerek, “Tarih yazmak yalnızca olup biteni kaydetmek değil; doğruluk ve sorumlulukla geleceğe yön vermektir” açıklamasında bulundu.