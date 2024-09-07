Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'ne deneyimli mühendis Necati Çalık atandı.

Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Altyapı ve su yönetimi konularındaki engin tecrübesiyle tanınan Necati Çalık, Kahramanmaraş KASKİ Genel Müdürü görevine atanmadan önce, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (İSU) Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Genel Müdür Çalık, pazartesi günü göreve başlaması ve yeni görevi kapsamında Kahramanmaraş’ın altyapı projelerini geliştirmesi ve su yönetiminde önemli adımlar atması bekleniyor.

NECATİ ÇALIK KİMDİR?

Necati Çalık, 1 Temmuz 1969’da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde doğdu. Eğitim hayatına Göksun’da başlayan Çalık, ilk, ortaokul ve lise eğitimini burada tamamladı. 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olarak harita mühendisi unvanını kazandı. Akademik kariyerini ilerletmek isteyen Çalık, 2015-2016 yılları arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Kent Çalışmaları ve Yönetimi alanında yüksek lisans yaparak kent planlama ve yönetimi konusunda uzmanlaştı. Meslek hayatına 1996 yılında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (İSKİ) kontrol mühendisi olarak başlayan Çalık, kısa sürede önemli projelerde sorumluluk üstlendi. 2009 yılında İSKİ Su İnşaat Daire Başkanlığı’na bağlı Asya Su İnşaat Şube Müdürü olarak göreve getirildi. Buradaki başarılı çalışmaları sayesinde, 2012 yılında İSKİ Su İnşaat Daire Başkanı olarak atandı. 2017 yılında bu görevine ek olarak Plan Proje Daire Başkanlığı görevini de üstlendi ve su altyapı projeleri ile şehir planlamasına büyük katkılarda bulundu. Necati Çalık’ın kariyerindeki önemli bir dönüm noktası, 2019 yılında Arıtma Daire Başkanlığı görevini de üstlenmesi oldu. Bu dönemde su arıtma ve çevre koruma projelerinde etkin rol oynayarak, İstanbul’un su altyapısının modernizasyonuna yönelik önemli çalışmalara imza attı.

2024 yılı itibarıyla, KASKİ Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Çalık, Kahramanmaraş’ta su ve kanalizasyon hizmetlerinin iyileştirilmesi için önemli projeler geliştirmeye odaklanacak.

Evli ve 4 çocuk babası olan Necati Çalık, orta düzeyde İngilizce bilmektedir.