Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan ve Milli Mücadele ruhunu bugünlere taşıyan bağımsızlık sembolü İstiklal Marşı’mızın kabul edilişinin 104. yıl etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Ayvalık’ta da coşkuyla kutlandı.BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık'ta Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuvva-i Milliye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı programda milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı.

Bu önemli günde; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Onur Yavuz, gaziler, daire amirleri, siyasi partilerle, sivili toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenlerinden Sabahat Mirzanlı Çetin tarafından yapıldı.İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümünü toplum olarak gururla kutladıklarını belirten Çetin, İstiklal Marşı'nın büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un kaleminden milletimizin gururunu, bağımsızlık sevdasını ve vatan sevgisini yansıtan eseri olduğunu söyledi.

İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmasında birinci ve ikinci olan öğrenciler tarafından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla süren tören; ilçe genelinde yapılan şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verilmesi, Mehmet Akif Ersoy’un hayatının anlatıldığı video gösterimi, şiirler ve İstiklal Marşı’nın yazılış sürecini anlatan piyes ile sona erdi.