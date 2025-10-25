Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türk savunma sanayisi bünyesinde balistik füze geliştirme videosu yayınlayarak testin başarılı geçtiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, balistik füze geliştirme test videosunu paylaştı.

Görgün, paylaşımda, 'Tek bir an: Ve gökyüzüne çizilen bir imza. Güzel bir gün, başarılı bir deneme daha. Kararlı adımlarla menzil uzuyor, vuruş hassasiyeti artıyor. Teşekkürler Roketsan'a ve emeği geçen herkese:' dedi.