Alfa Romeo, hayranlarına yeni 33 Stradale'nin 'kükreme sesini' özel bir video ile duyurdu.

İSTANBUL (İGFA)- Yeni 33 Stradale'nin stil prototipini yakından görme fırsatı bulabilenler, 1967 33 Stradale'nin tasarım ögelerini titizlikle ve saygıyla yeniden ele alan eşsiz stilini takdir ediyor.

Alfa Romeo tutkunları, 620 beygirden fazla güç üreten V6 çift turbo motorla donatılmış versiyonun karakteristik sesinin de keyfine varabilecek.

Arese Müzesi'ndeki tanıtımından yaklaşık bir yıl sonra, Alfa Romeo mühendislik ekibi sınırlı üretim (Fuoriserie) modelin dinamik gelişimine odaklandı.

Sadece 33 adet üretilecek olan 33 Stradale, konfor ile kullanım kolaylığından ödün vermeden, günlük kullanımda ve pistlerde mükemmel performans sunma gibi çifte amaca sahip.

Otomobilin dinamik testleri sırasında kaydedilen motor sesi, klasik müziğin zarif, armonik ve rafine melodilerine eşlik eden bir reprodüksiyonla markanın sosyal medya kanallarında paylaşıldı. Üstün mühendisliğin ve İtalyan tutkusunun bir sonucu olarak, tanıdık bir Alfa Romeo sesi, gücün ve kusursuzluğun müziği yaratıldı.

Alfa Romeo 33 Stradale; 30 Ağustos 2023'teki ilk gösteriminden bu yana dünyanın en büyük otomotiv etkinliklerinde yer almayı sürdürüyor. Bu etkinlikler arasında, modelin prestijli "Tasarım Konsepti Ödülü"nü kazandığı Villa d'Este Concours d'Élégance ve yakın zamanda gerçekleştirilen, Goodwood Hız Festivali (Goodwood Festival of Speed) de yer alıyor.