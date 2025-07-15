StudyinAmerica.com Eğitim Danışmanlığı tarafından, ABD’de lisans eğitimi alan Türk öğrenciler arasından her yıl seçilen, en başarılı 25 mezun açıklandı.StudyinAmerica.com’un ABD’deki okul yönetimlerinin de desteğiyle gerçekleştirdiği ‘ABD’de okuyan en başarılı 25 Türk Öğrenci’ Listesi belirlendi. Listede yer alan öğrenciler, sadece akademik başarılarıyla değil, katıldıkları araştırmalar ya da girişimleriyle de dünyanın ilgisini çekmeyi başardılar.
StudyinAmerica.com Kurucusu Tamer Türkman, bu 25 Türk öğrencinin ABD’deki eğitim hayatları boyunca Türkiye’yi kusursuz bir şekilde okullarında temsil ettiğini ve Türkiye'nin gelecekteki liderleri olmak için kendilerini hazırladığını belirterek “Onlarla ne kadar gurur duysak azdır” dedi. Listeye giren en başarılı 2025 mezunlarının sadece akademik başarılarıyla değil çevrelerine ve dünyaya karşı başardıkları sosyal etki çalışmalarıyla da değerlendirildiğini ifade eden Türkman “Bu öğrenciler sınıflarının ilk sıralamasında yer alıyorlar ve minimum 3.7 not ortalamasıyla (4 üzerinden) Summa veya Magna Cum Laude Onur ödülleriyle geçen ay mezun oldular. Ayrıca gönüllü çalışmalar yaparak topluma yarar sağlayıp, edindikleri iş tecrübeleriyle de yaşlarından ileride bir olgunluk sergilediler” diye konuştu.
Dünyanın en iyi şirketleri yakın takipde
Listede yer alanlar, Ernst & Young, IBM, Goldman Sachs, NVIDIA, Citibank gibi dünyanın en büyük şirketlerinde işe başladılar.
Türkiye'nin farklı şehirlerinden çıktılar
Bu yılki listeye giren öğrencilerin sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'den değil aynı zamanda Bursa, Denizli ve Diyarbakır gibi farklı şehirlerden gelmeleri de dikkat çekti.
ABD’de 10 binin üzerinde Türk öğrenci okuyor
ABD’de şu anda 10 binin üzerinde Türk öğrenci eğitim görüyor. Bunlardan 3 bin 255’i lisans eğitimi alıyor. 2025 yılında ABD'ye öğrenci gönderen ülkeler listesinde Türkiye 9. sırada yer alıyor. Bu öğrenciler Amerikan ekonomisine toplamda 505 milyon doların üzerinde gelir getiriyor.
AMERİKA’NIN 25 EN BAŞARILI TÜRK MEZUNU ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI:
Ceyda Alabacak Duke Üniversitesi
Taylan Özdemir Aydın Princeton Üniversitesi
Zehra Duru Bilgin Brown Üniversitesi
Emir Büyükhanlı Yale Üniversitesi
Halil Cenker Camcı Columbia Üniversitesi
Arif Kerem Dayı Harvard Üniversitesi
Su Dedehayır Chicago Üniversitesi
Dicle Ezgi Ekinci Harvard Üniversitesi
Zeynep Lal Kablan Harvard Üniversitesi
Mert Geyiktepe Harvard Üniversitesi
Yavuz Erol Gönen Princeton Üniversitesi
Murat Gülçelik Columbia Üniversitesi
Zeynep Hacıgüzeller Boston Üniversitesi
Derin Kalkanoğlu Miami Üniversitesi
Ayşe İdil Kolabaş Tufts Üniversitesi
Melis Olcay Southern California Üniversitesi
Selin Ortaeskinazi University of Pennsylvania
Arman Ozcan Columbia Üniversitesi
Yağmur Öztürk Johns Hopkins Üniversitesi
Eren Berke Sağlam Dartmouth Üniversitesi
Lara Selin Seyahi Stanford Üniversitesi
Kaan Taşkent Georgetown Üniversitesi
Mükerrem Tüfekçioğlu Chicago Üniversitesi
Orhan Yiğit Yazgan Northwestern Üniversitesi
Ecem Yılmazhaliloğlu Stanford Üniversitesi